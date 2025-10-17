Cảnh khách Tây hét lớn, nổi hết gân tay khi khuấy chè lam ở Hà Nội
Nhóm du khách nước ngoài hào hứng thử sức khuấy đặc sản chè lam trong chuyến tham quan làng cổ Đường Lâm (Hà Nội).
Nam Ký, quán ăn người Hoa với tên gọi quen thuộc 'hủ tiếu xào nhà xác', là một trong những địa điểm yêu thích nhất của Trấn Thành.
Sau loạt villa đổ sập, khu nghỉ dưỡng container view biển cũng ngổn ngang.
Malaysia phẫn nộ vì nhóm du khách quấy rối rùa biển quý hiếm trong lúc lặn gần đảo Redang (Malaysia).
Chèo SUP giữa rừng đước, lội bùn bắt nghêu, thưởng thức hải sản tươi - Cần Giờ mang đến hành trình xanh mát, yên bình chỉ cách TP.HCM chưa đầy 2 giờ di chuyển.
Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn tái xuất vlog ẩm thực sau 3 tháng đột quỵ não và tim. Anh chuyển sang nấu những món ăn ít dầu mỡ, hạn chế gia vị.
Thực hư tháp Tam Thắng, công trình mới xây dựng tại phường Vũng Tàu (TP.HCM) phát sáng giữa ban ngày?
Đàn cá heo bơi quanh khu vực đảo Hòn Cau (huyện Tuy Phong, Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng), khiến nhiều du khách thích thú.
Hình ảnh người đàn ông chèo "tách trà" khổng lồ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú.
Sau khi bị lũ cuốn từ quảng trường trung tâm TP Thái Nguyên, tách trà mô hình dạt về xóm Trại Bầu, được người dân bàn giao lại cho đơn vị thi công chiều 10/10.
Travel blogger người Ấn Độ Pitamber Shakya ngỡ ngàng trước vẻ sang trọng của đoàn tàu quý tộc "Hoa phượng đỏ".