Nước biển Bãi Sau chuyển màu xanh rõ rệt
Nước biển Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TP.HCM) chuyển màu xanh lá do ảnh hưởng của tảo nở hoa.
Lũ tại Huế được dự báo "có thể vượt mức lịch sử", nước cuồn cuộn chảy qua Cửa Ngăn (hay còn gọi là Cửa Thể Nhơn) nằm ở phía Nam của Kinh thành Huế, sáng 27/10.
Sau vụ đoàn tàu đâm văng bàn ghế, du khách trong và ngoài nước vẫn tấp nập đến phố cà phê đường tàu trải nghiệm.
Cây thông ở CentralWorld được phủ lớp vải trắng, hóa trang thành "con ma đáng yêu" gây bão mạng xã hội.
Sắc xanh của núi trời xen lẫn sắc vàng của cánh đồng lúa ở xã Lục Hồn (tỉnh Quảng Ninh) tạo nên bức tranh phong cảnh thiên nhiên tươi mới, đầy sức sống, mang sức cuốn hút đặc biệt với bất cứ ai tìm về nơi đây.
Trao đổi với Tri Thức - Znews, Thảo Phạm cho biết cô quay lại khoảnh khắc tòa nhà Landmark 81 chìm trong biển mây khi đang trên chuyến bay từ Nha Trang đến TP.HCM lúc 5h30 ngày 20/10.
Phòng trưng bày Apollo thuộc bảo tàng Louvre (Paris, Pháp), nơi lưu giữ bộ sưu tập đá quý và kim cương của Hoàng gia Pháp.
Màn hoà giọng không thể chuyên nghiệp hơn từ nhóm du khách người Đức cùng liền anh liền chị tại đền Đô (Bắc Ninh) khiến nhiều người ngạc nhiên.
Làng du lịch cộng đồng Cồn Sơn (TP Cần Thơ) được chú ý nhờ bầy vịt biết massage chân, nhiều du khách trong và ngoài nước hào hứng tìm đến trải nghiệm.
Bốn ngày rong ruổi trên "Con đường Hạnh phúc", phóng viên Mỹ Derek M. Norman trải qua hành trình vừa run rẩy, phấn khích vừa say mê giữa mây trời Hà Giang.
Trước phản ánh để đàn hươu gầy gò và đói khát, ban quản lý khu thắng cảnh cho biết việc liếm rêu là thói quen của con hươu, chúng vẫn được cho ăn đều đặn mỗi ngày.