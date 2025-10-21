Nhóm khách Đức gây bất ngờ khi hát "Bèo dạt mây trôi" ở Bắc Ninh
Màn hoà giọng không thể chuyên nghiệp hơn từ nhóm du khách người Đức cùng liền anh liền chị tại đền Đô (Bắc Ninh) khiến nhiều người ngạc nhiên.
Phòng trưng bày Apollo thuộc bảo tàng Louvre (Paris, Pháp), nơi lưu giữ bộ sưu tập đá quý và kim cương của Hoàng gia Pháp.
Màn hoà giọng không thể chuyên nghiệp hơn từ nhóm du khách người Đức cùng liền anh liền chị tại đền Đô (Bắc Ninh) khiến nhiều người ngạc nhiên.
Làng du lịch cộng đồng Cồn Sơn (TP Cần Thơ) được chú ý nhờ bầy vịt biết massage chân, nhiều du khách trong và ngoài nước hào hứng tìm đến trải nghiệm.
Bốn ngày rong ruổi trên "Con đường Hạnh phúc", phóng viên Mỹ Derek M. Norman trải qua hành trình vừa run rẩy, phấn khích vừa say mê giữa mây trời Hà Giang.
Trước phản ánh để đàn hươu gầy gò và đói khát, ban quản lý khu thắng cảnh cho biết việc liếm rêu là thói quen của con hươu, chúng vẫn được cho ăn đều đặn mỗi ngày.
Chèo SUP giữa rừng đước, lội bùn bắt nghêu, thưởng thức hải sản tươi - Cần Giờ mang đến hành trình xanh mát, yên bình chỉ cách TP.HCM chưa đầy 2 giờ di chuyển.
Thực hư tháp Tam Thắng, công trình mới xây dựng tại phường Vũng Tàu (TP.HCM) phát sáng giữa ban ngày?
Giữa miền Tây sông nước, chợ Chồm Hổm (Vị Thanh, Cần Thơ) không chỉ nổi bật bởi sự tấp nập, mà còn bởi hàng hóa sắp đặt thẳng hàng, gọn gàng đến mức du khách mệnh danh đây là "ngôi chợ OCD nhất Việt Nam".
Tài khoản nước ngoài đăng đoạn video tàu hỏa đâm văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội.
Sáng 7/10, mực nước tại khu vực Thác Bản Giốc dâng cao, dòng chảy xiết mạnh và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho du khách.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kết hợp Tết Trung thu kéo dài 8 ngày biến Trung Quốc thành "biển người" du lịch. Hàng trăm triệu người đổ về các điểm tham quan nổi tiếng, tạo nên những khung cảnh chen chúc, quá tải ở hầu khắp các thành phố lớn.