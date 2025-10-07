7 giờ trước
09:37 7/10/2025
Địa điểm du lịch
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kết hợp Tết Trung thu kéo dài 8 ngày biến Trung Quốc thành "biển người" du lịch. Hàng trăm triệu người đổ về các điểm tham quan nổi tiếng, tạo nên những khung cảnh chen chúc, quá tải ở hầu khắp các thành phố lớn.
16:33 2/10/2025
Địa điểm du lịch
Trao đổi với Tri Thức - Znews, Páo Khang (người đăng tải video) cho biết khoảng 16h ngày 1/10, đèo Khau Phạ (xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai) xảy ra sạt lở, ngay sau khi một đoàn du khách và người dân vừa đi qua. Sự cố khiến tuyến đường từ Nghĩa Lộ đi Mù Cang Chải bị chia cắt.
19:09 30/9/2025
Địa điểm du lịch
Sau ảnh hưởng bão số 10, dọc các bãi biển Đà Nẵng bèo tây và rác thải dạt vào bờ phủ kín gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan.
19:06 30/9/2025
Địa điểm du lịch
Nước lũ cuồn cuộn chảy qua thác Tiên Sa ở bản Cát Cát (Sa Pa, Lào Cai), mang theo lượng lớn bùn đất đục ngầu, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
10:56 30/9/2025
Địa điểm du lịch
Ngày 29/9, ảnh hưởng của bão số 10 khiến dòng nước từ thượng nguồn đổ về suối Thác Tiên Sa (bản Cát Cát, Sa Pa, Lào Cai). Nước cuồn cuộn, đục ngầu, mang theo lượng lớn bùn đất, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân và du khách trong khu vực.
16:32 24/9/2025
Địa điểm du lịch
Siêu bão Ragasa di chuyển ngoài khơi đặc khu Hong Kong (Trung Quốc), khiến nước biển dâng cao và tạo sóng lớn đánh tung cửa khách sạn trên đất liền.
18:05 22/9/2025
Địa điểm du lịch
Hướng dẫn viên du lịch bản địa Hảng Thị Cầu (29 tuổi) bất ngờ trước cảnh tắc đường hàng giờ tại Móng Ngựa chiều 20/9.
05:21 16/9/2025
Địa điểm du lịch
Tháp Tam Thắng nhanh chóng trở thành điểm check-in hút khách tại Vũng Tàu (TP.HCM). Du khách cho biết đứng giữa những trụ tháp cao vút vừa mát mẻ, vừa mở ra tầm nhìn toàn cảnh Bãi Sau.
18:33 15/9/2025
Địa điểm du lịch
Đồi Mâm Xôi, Móng Ngựa (Mù Cang Chải, Lào Cai) vào mùa lúa chín, thu hút hàng nghìn lượt khách check-in vào cuối tuần (13-14/9) tạo nên cảnh đông đúc, nhộn nhịp vui như trẩy hội.
16:40 15/9/2025
Địa điểm du lịch
Dừng chân tại xã Mậu Duệ (Yên Minh cũ), nhóm khách Tây xắn tay bốc vác gạch, hỗ trợ bà con địa phương. Đoạn video lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội.