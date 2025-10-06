Bão tuyết bất thường trên đỉnh Everest
Tại khu vực sườn phía Đông của núi Everest thuộc Tây Tạng (Trung Quốc), gần 1.000 người, bao gồm cả du khách và nhân viên khu cắm trại, đã bị mắc kẹt do bão tuyết khiến các tuyến đường bị phong tỏa.
Nhiếp ảnh gia Minh Hòa ghi lại cảnh núi Bà Đen (Tây Ninh) hiếm có được nhìn từ trung tâm TP.HCM, ngày 5/10.
Tàn lửa từ màn trình diễn pháo hoa không người lái (drone) ở Trung Quốc đã gây cháy cỏ khô trên sườn núi.
Trao đổi với Tri Thức - Znews, Páo Khang (người đăng tải video) cho biết khoảng 16h ngày 1/10, đèo Khau Phạ (xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai) xảy ra sạt lở, ngay sau khi một đoàn du khách và người dân vừa đi qua. Sự cố khiến tuyến đường từ Nghĩa Lộ đi Mù Cang Chải bị chia cắt.
Nhà khoa học huyền thoại người Anh Jane Goodall, người dành cả cuộc đời nghiên cứu tinh tinh và trở thành tiếng nói toàn cầu về bảo vệ môi trường, đã qua đời ở tuổi 91.
Du khách Australia miêu tả các con phố nhanh chóng biến thành sông, xe máy ngập đến nửa thân trong ngày Hà Nội ngập lụt sau bão Bualoi.
Chiếc dây phanh, một đầu buộc vào thân cây, đầu còn lại làm thành thòng lọng đặt gần trái sung trở thành bẫy voọc chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà.
Sau ảnh hưởng bão số 10, dọc các bãi biển Đà Nẵng bèo tây và rác thải dạt vào bờ phủ kín gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan.
Nước lũ cuồn cuộn chảy qua thác Tiên Sa ở bản Cát Cát (Sa Pa, Lào Cai), mang theo lượng lớn bùn đất đục ngầu, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Với Tạ Đình Phong, bánh mì Việt Nam ngon không lối thoát, có thể ăn lại nhiều lần không ngán.
Ngày 29/9, ảnh hưởng của bão số 10 khiến dòng nước từ thượng nguồn đổ về suối Thác Tiên Sa (bản Cát Cát, Sa Pa, Lào Cai). Nước cuồn cuộn, đục ngầu, mang theo lượng lớn bùn đất, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân và du khách trong khu vực.