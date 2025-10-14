Đàn cá heo xuất hiện ở biển Lâm Đồng
Đàn cá heo bơi quanh khu vực đảo Hòn Cau (huyện Tuy Phong, Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng), khiến nhiều du khách thích thú.
Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn tái xuất vlog ẩm thực sau 3 tháng đột quỵ não và tim. Anh chuyển sang nấu những món ăn ít dầu mỡ, hạn chế gia vị.
Chèo SUP giữa rừng đước, lội bùn bắt nghêu, thưởng thức hải sản tươi - Cần Giờ mang đến hành trình xanh mát, yên bình chỉ cách TP.HCM chưa đầy 2 giờ di chuyển.
Thực hư tháp Tam Thắng, công trình mới xây dựng tại phường Vũng Tàu (TP.HCM) phát sáng giữa ban ngày?
Hình ảnh người đàn ông chèo "tách trà" khổng lồ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú.
Sau khi bị lũ cuốn từ quảng trường trung tâm TP Thái Nguyên, tách trà mô hình dạt về xóm Trại Bầu, được người dân bàn giao lại cho đơn vị thi công chiều 10/10.
Travel blogger người Ấn Độ Pitamber Shakya ngỡ ngàng trước vẻ sang trọng của đoàn tàu quý tộc "Hoa phượng đỏ".
Giữa miền Tây sông nước, chợ Chồm Hổm (Vị Thanh, Cần Thơ) không chỉ nổi bật bởi sự tấp nập, mà còn bởi hàng hóa sắp đặt thẳng hàng, gọn gàng đến mức du khách mệnh danh đây là "ngôi chợ OCD nhất Việt Nam".
Tài khoản nước ngoài đăng đoạn video tàu hỏa đâm văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội.
Cảnh đoàn tàu hỏa chạy giữa mênh mông nước lũ thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.
Sáng 8/10, tuyến đường vào trung tâm xã Đồng Văn (Tuyên Quang) bị sạt lở nghiêm trọng, khiến cổng chào của xã đổ sập hoàn toàn. Công trình này là biểu tượng văn hóa, điểm check-in quen thuộc của du khách. Rất may, thời điểm đó không có người qua lại nên không gây thiệt hại về người.