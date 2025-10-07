Màn tung hứng 'xiếc lửa' gây sốt trên cầu Long Biên
Du khách choáng ngợp trước "kỹ xảo" tung hứng đinh tán nung đỏ "độc nhất vô nhị" của công nhân sửa cầu Long Biên.
Con báo hoa mai lạc vào khách sạn Anugerah ở thành phố Bandung, buộc giới chức phong tỏa khu vực để vây bắt.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kết hợp Tết Trung thu kéo dài 8 ngày biến Trung Quốc thành "biển người" du lịch. Hàng trăm triệu người đổ về các điểm tham quan nổi tiếng, tạo nên những khung cảnh chen chúc, quá tải ở hầu khắp các thành phố lớn.
Nhiếp ảnh gia Minh Hòa ghi lại cảnh núi Bà Đen (Tây Ninh) hiếm có được nhìn từ trung tâm TP.HCM, ngày 5/10.
Tại khu vực sườn phía Đông của núi Everest thuộc Tây Tạng (Trung Quốc), gần 1.000 người, bao gồm cả du khách và nhân viên khu cắm trại, đã bị mắc kẹt do bão tuyết khiến các tuyến đường bị phong tỏa.
Tàn lửa từ màn trình diễn pháo hoa không người lái (drone) ở Trung Quốc đã gây cháy cỏ khô trên sườn núi.
Trao đổi với Tri Thức - Znews, Páo Khang (người đăng tải video) cho biết khoảng 16h ngày 1/10, đèo Khau Phạ (xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai) xảy ra sạt lở, ngay sau khi một đoàn du khách và người dân vừa đi qua. Sự cố khiến tuyến đường từ Nghĩa Lộ đi Mù Cang Chải bị chia cắt.
Nhà khoa học huyền thoại người Anh Jane Goodall, người dành cả cuộc đời nghiên cứu tinh tinh và trở thành tiếng nói toàn cầu về bảo vệ môi trường, đã qua đời ở tuổi 91.
Du khách Australia miêu tả các con phố nhanh chóng biến thành sông, xe máy ngập đến nửa thân trong ngày Hà Nội ngập lụt sau bão Bualoi.
Chiếc dây phanh, một đầu buộc vào thân cây, đầu còn lại làm thành thòng lọng đặt gần trái sung trở thành bẫy voọc chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà.
Sau ảnh hưởng bão số 10, dọc các bãi biển Đà Nẵng bèo tây và rác thải dạt vào bờ phủ kín gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan.