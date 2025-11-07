Chàng trai Việt hát 'Shape of You' khiến khách Tây bất ngờ
Đoạn video ghi lại cảnh hướng dẫn viên Việt Nam hát 'Shape of You' của Ed Sheeran nhanh chóng thu hút hơn 13 triệu lượt xem.
Bão số 13 ảnh hưởng các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai tối 6/11.
Đoạn video ghi lại cảnh hướng dẫn viên Việt Nam hát 'Shape of You' của Ed Sheeran nhanh chóng thu hút hơn 13 triệu lượt xem.
Sơn Tùng M-TP vừa đăng tải đoạn video trải nghiệm tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) ở TP.HCM. Điều đáng chú ý là không người hâm mộ nào bắt gặp được nam ca sĩ.
Tối 6/11, bão số 13 Kalmaegi đổ bộ Gia Lai - Đắk Lắk, mưa lớn và gió rít mạnh tại ga Diêu Trì (tỉnh Gia Lai).
Tại bãi biển Quy Nhơn, từng đợt sóng biển dâng cao, cuộn mạnh, liên tiếp ập vào bờ.
Ít nhất 9 người chết, 16 người bị thương sau vụ chen lấn và giẫm đạp tại một ngôi đền tư nhân ở Ấn Độ.
CEO Nvidia Jensen Huang dùng bia và gà rán cùng lãnh đạo Samsung và Hyundai trước thềm công bố hợp tác AI, thu hút sự chú ý và đẩy cổ phiếu gà rán Hàn Quốc tăng mạnh.
Nhà hàng được thiết kế theo phong cách vườn cổ Trung Hoa, tổ chức biểu diễn võ thuật hàng ngày nhằm tạo dấu ấn riêng và thu hút thực khách giữa thị trường cạnh tranh khốc liệt.
Sun PhuQuoc Airways đã chính thức gia nhập bầu trời vào ngày 1/11, trở thành hãng hàng không nội địa thứ 7 của Việt Nam.
Năm 2023, Ryan dọn vào căn hộ hai phòng ngủ, một phòng tắm nằm trong một trong những tòa nhà dân cư cao nhất TP.HCM, với giá thuê 850 USD mỗi tháng.
Mô hình Trái Đất khổng lồ xuất hiện tại Hồ Tây (Hà Nội), thu hút sự chú ý của người dân và du khách, ngày 29/10.