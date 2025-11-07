Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lu dang cao 'bua vay' Hue hinh anh

Lũ dâng cao 'bủa vây' Huế

13:33 27/10/2025 13:33 27/10/2025 Du lịch

Tối 26/10, khu vực Đập Đá (Huế) ngập sâu hơn một mét, không còn nhìn thấy các cọc tiêu 2 bên đường, nước chảy xiết.

Khoanh khac do sap cong chao Dong Van do sat lo hinh anh

Khoảnh khắc đổ sập cổng chào Đồng Văn do sạt lở

12:04 8/10/2025 12:04 8/10/2025 Du lịch 7.0K

Sáng 8/10, tuyến đường vào trung tâm xã Đồng Văn (Tuyên Quang) bị sạt lở nghiêm trọng, khiến cổng chào của xã đổ sập hoàn toàn. Công trình này là biểu tượng văn hóa, điểm check-in quen thuộc của du khách. Rất may, thời điểm đó không có người qua lại nên không gây thiệt hại về người.

