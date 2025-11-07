Trao đổi với Tri Thức - Znews, Thảo Phạm cho biết cô quay lại khoảnh khắc tòa nhà Landmark 81 chìm trong biển mây khi đang trên chuyến bay từ Nha Trang đến TP.HCM lúc 5h30 ngày 20/10.