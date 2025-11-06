Biển Quy Nhơn 'nổi sóng' trước khi bão số 13 đổ bộ
Tại bãi biển Quy Nhơn, từng đợt sóng biển dâng cao, cuộn mạnh, liên tiếp ập vào bờ.
Tối 6/11, bão số 13 Kalmaegi đổ bộ Gia Lai - Đắk Lắk, mưa lớn và gió rít mạnh tại ga Diêu Trì (tỉnh Gia Lai).
Ít nhất 9 người chết, 16 người bị thương sau vụ chen lấn và giẫm đạp tại một ngôi đền tư nhân ở Ấn Độ.
CEO Nvidia Jensen Huang dùng bia và gà rán cùng lãnh đạo Samsung và Hyundai trước thềm công bố hợp tác AI, thu hút sự chú ý và đẩy cổ phiếu gà rán Hàn Quốc tăng mạnh.
Nhà hàng được thiết kế theo phong cách vườn cổ Trung Hoa, tổ chức biểu diễn võ thuật hàng ngày nhằm tạo dấu ấn riêng và thu hút thực khách giữa thị trường cạnh tranh khốc liệt.
Sun PhuQuoc Airways đã chính thức gia nhập bầu trời vào ngày 1/11, trở thành hãng hàng không nội địa thứ 7 của Việt Nam.
Năm 2023, Ryan dọn vào căn hộ hai phòng ngủ, một phòng tắm nằm trong một trong những tòa nhà dân cư cao nhất TP.HCM, với giá thuê 850 USD mỗi tháng.
Mô hình Trái Đất khổng lồ xuất hiện tại Hồ Tây (Hà Nội), thu hút sự chú ý của người dân và du khách, ngày 29/10.
Lũ tại Huế được dự báo "có thể vượt mức lịch sử", nước cuồn cuộn chảy qua Cửa Ngăn (hay còn gọi là Cửa Thể Nhơn) nằm ở phía Nam của Kinh thành Huế, sáng 27/10.
Tối 26/10, khu vực Đập Đá (Huế) ngập sâu hơn một mét, không còn nhìn thấy các cọc tiêu 2 bên đường, nước chảy xiết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhún nhảy theo đoàn vũ công tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia, sáng 26/10.