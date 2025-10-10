Trao đổi với Tri Thức - Znews, Páo Khang (người đăng tải video) cho biết khoảng 16h ngày 1/10, đèo Khau Phạ (xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai) xảy ra sạt lở, ngay sau khi một đoàn du khách và người dân vừa đi qua. Sự cố khiến tuyến đường từ Nghĩa Lộ đi Mù Cang Chải bị chia cắt.