Cảnh đông đúc tại phố cà phê đường tàu sau vụ đâm văng bàn ghế
Sau vụ đoàn tàu đâm văng bàn ghế, du khách trong và ngoài nước vẫn tấp nập đến phố cà phê đường tàu trải nghiệm.
Cây thông ở CentralWorld được phủ lớp vải trắng, hóa trang thành "con ma đáng yêu" gây bão mạng xã hội.
Sau vụ đoàn tàu đâm văng bàn ghế, du khách trong và ngoài nước vẫn tấp nập đến phố cà phê đường tàu trải nghiệm.
Sắc xanh của núi trời xen lẫn sắc vàng của cánh đồng lúa ở xã Lục Hồn (tỉnh Quảng Ninh) tạo nên bức tranh phong cảnh thiên nhiên tươi mới, đầy sức sống, mang sức cuốn hút đặc biệt với bất cứ ai tìm về nơi đây.
Trao đổi với Tri Thức - Znews, Thảo Phạm cho biết cô quay lại khoảnh khắc tòa nhà Landmark 81 chìm trong biển mây khi đang trên chuyến bay từ Nha Trang đến TP.HCM lúc 5h30 ngày 20/10.
Phòng trưng bày Apollo thuộc bảo tàng Louvre (Paris, Pháp), nơi lưu giữ bộ sưu tập đá quý và kim cương của Hoàng gia Pháp.
Màn hoà giọng không thể chuyên nghiệp hơn từ nhóm du khách người Đức cùng liền anh liền chị tại đền Đô (Bắc Ninh) khiến nhiều người ngạc nhiên.
Làng du lịch cộng đồng Cồn Sơn (TP Cần Thơ) được chú ý nhờ bầy vịt biết massage chân, nhiều du khách trong và ngoài nước hào hứng tìm đến trải nghiệm.
Bốn ngày rong ruổi trên "Con đường Hạnh phúc", phóng viên Mỹ Derek M. Norman trải qua hành trình vừa run rẩy, phấn khích vừa say mê giữa mây trời Hà Giang.
Trước phản ánh để đàn hươu gầy gò và đói khát, ban quản lý khu thắng cảnh cho biết việc liếm rêu là thói quen của con hươu, chúng vẫn được cho ăn đều đặn mỗi ngày.
Chèo SUP giữa rừng đước, lội bùn bắt nghêu, thưởng thức hải sản tươi - Cần Giờ mang đến hành trình xanh mát, yên bình chỉ cách TP.HCM chưa đầy 2 giờ di chuyển.
Thực hư tháp Tam Thắng, công trình mới xây dựng tại phường Vũng Tàu (TP.HCM) phát sáng giữa ban ngày?