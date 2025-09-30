Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sao biển 'mông to' gây sốt mạng

14:20 4/8/2025 14:20 4/8/2025 Du lịch

Phát hiện của CONICET ở vùng biển sâu đã tạo nên làn sóng meme trên mạng xã hội vì hình dáng hài hước của loài sinh vật, nhưng ẩn sau đó là một khám phá khoa học có ý nghĩa sinh học quan trọng.

