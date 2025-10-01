Voọc chà vá chân nâu bị dính bẫy lòi xương trên bán đảo Sơn Trà
Chiếc dây phanh, một đầu buộc vào thân cây, đầu còn lại làm thành thòng lọng đặt gần trái sung trở thành bẫy voọc chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà.
Du khách Australia miêu tả các con phố nhanh chóng biến thành sông, xe máy ngập đến nửa thân trong ngày Hà Nội ngập lụt sau bão Bualoi.
Chiếc dây phanh, một đầu buộc vào thân cây, đầu còn lại làm thành thòng lọng đặt gần trái sung trở thành bẫy voọc chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà.
Sau ảnh hưởng bão số 10, dọc các bãi biển Đà Nẵng bèo tây và rác thải dạt vào bờ phủ kín gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan.
Nước lũ cuồn cuộn chảy qua thác Tiên Sa ở bản Cát Cát (Sa Pa, Lào Cai), mang theo lượng lớn bùn đất đục ngầu, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Với Tạ Đình Phong, bánh mì Việt Nam ngon không lối thoát, có thể ăn lại nhiều lần không ngán.
Ngày 29/9, ảnh hưởng của bão số 10 khiến dòng nước từ thượng nguồn đổ về suối Thác Tiên Sa (bản Cát Cát, Sa Pa, Lào Cai). Nước cuồn cuộn, đục ngầu, mang theo lượng lớn bùn đất, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân và du khách trong khu vực.
Cô gái đưa người xem đến khách sạn 5 sao ở phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) thưởng thức buffet tôm hùm, cua tươi giá 2 triệu đồng/người. Khách sạn này nổi tiếng với tôm hùm sốt tiêu đen.
Một số khách sạn ở khu du lịch Bãi Cháy đã thu dọn đồ đạc và chèn chống cửa kính trước khi bão Ragasa (cơn bão số 9) đổ bộ.
Trong chuyến du lịch Phú Quốc, hai em bé Hàn Quốc có khoảnh khắc dễ thương khi cởi giày trước khi lên máy bay, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc xe du lịch chở đoàn khách nước ngoài thoát hiểm nhờ cú phanh gấp dứt khoát của tài xế trên đường Hà Giang gây sốt mạng xã hội.
Màn trình diễn pháo hoa hoành tráng dưới chân dãy Himalaya đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội, buộc chính quyền Tây Tạng phải vào cuộc điều tra.