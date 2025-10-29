Cảnh nước lũ cuồn cuộn chảy qua Đại nội Huế
Lũ tại Huế được dự báo "có thể vượt mức lịch sử", nước cuồn cuộn chảy qua Cửa Ngăn (hay còn gọi là Cửa Thể Nhơn) nằm ở phía Nam của Kinh thành Huế, sáng 27/10.
Mô hình Trái Đất khổng lồ xuất hiện tại Hồ Tây (Hà Nội), thu hút sự chú ý của người dân và du khách, ngày 29/10.
Tối 26/10, khu vực Đập Đá (Huế) ngập sâu hơn một mét, không còn nhìn thấy các cọc tiêu 2 bên đường, nước chảy xiết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhún nhảy theo đoàn vũ công tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia, sáng 26/10.
Video công bố cho thấy hai nghi phạm xuống đất bằng xe thang và không tỏ vẻ vội vã sau khi cướp loạt báu vật ở bảo tàng Louvre.
Nghệ sĩ pháo hoa Trung Quốc Thái Quốc Cường vừa tái xuất với màn trình diễn "Lễ hội cuối cùng" tại Trung tâm Nghệ thuật Pompidou (Paris, Pháp).
Trao đổi với Tri Thức - Znews, Thảo Phạm cho biết cô quay lại khoảnh khắc tòa nhà Landmark 81 chìm trong biển mây khi đang trên chuyến bay từ Nha Trang đến TP.HCM lúc 5h30 ngày 20/10.
Gần 16.000 drone thắp sáng bầu trời Lưu Dương, lập 2 kỷ lục Guinness và mở ra kỷ nguyên mới kết hợp giữa pháo hoa truyền thống và công nghệ hiện đại.
Màn hoà giọng không thể chuyên nghiệp hơn từ nhóm du khách người Đức cùng liền anh liền chị tại đền Đô (Bắc Ninh) khiến nhiều người ngạc nhiên.
Nam Ký, quán ăn người Hoa với tên gọi quen thuộc 'hủ tiếu xào nhà xác', là một trong những địa điểm yêu thích nhất của Trấn Thành.
Sau loạt villa đổ sập, khu nghỉ dưỡng container view biển cũng ngổn ngang.