Khoảnh khắc 2 em bé Hàn Quốc cởi giày lên máy bay gây sốt
Trong chuyến du lịch Phú Quốc, hai em bé Hàn Quốc có khoảnh khắc dễ thương khi cởi giày trước khi lên máy bay, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.
Một số khách sạn ở khu du lịch Bãi Cháy đã thu dọn đồ đạc và chèn chống cửa kính trước khi bão Ragasa (cơn bão số 9) đổ bộ.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc xe du lịch chở đoàn khách nước ngoài thoát hiểm nhờ cú phanh gấp dứt khoát của tài xế trên đường Hà Giang gây sốt mạng xã hội.
Màn trình diễn pháo hoa hoành tráng dưới chân dãy Himalaya đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội, buộc chính quyền Tây Tạng phải vào cuộc điều tra.
Tháp Tam Thắng nhanh chóng trở thành điểm check-in hút khách tại Vũng Tàu (TP.HCM). Du khách cho biết đứng giữa những trụ tháp cao vút vừa mát mẻ, vừa mở ra tầm nhìn toàn cảnh Bãi Sau.
Đồi Mâm Xôi, Móng Ngựa (Mù Cang Chải, Lào Cai) vào mùa lúa chín, thu hút hàng nghìn lượt khách check-in vào cuối tuần (13-14/9) tạo nên cảnh đông đúc, nhộn nhịp vui như trẩy hội.
Những kĩ sư trẻ lặn sâu hàng giờ dưới đáy biển để ươm trồng, chăm sóc, phục hồi từng rạn san hô ở Cù Lao Chàm (Đà Nẵng).
Video đàn vịt hồng rực rỡ chạy đồng ở An Giang gây sốt, đặc biệt khi hàng nghìn con tụ lại thành hình chữ S khiến dân mạng ngỡ là sản phẩm của AI.
Ngày 1/9, đỉnh Fansipan (địa phận tỉnh Lào Cai và Lai Châu) cao 3.143 m được phủ đỏ bởi hàng trăm du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng, tay cầm cờ Việt Nam phất cao. Họ cùng hát vang trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.
Hàng trăm khách du lịch trên đảo Cát Bà không thể trở lại đất liền do sóng to, gió lớn, bến phà Đồng Bài - Cái Viềng phải tạm dừng hoạt động chiều 30/8.
Tối 27/8, đơn vị thi công công trình tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu, TP.HCM) chạy thử nghiệm hệ thống đèn và sân khấu nhạc nước. Đây là sự kiện chuẩn bị khánh thành và mừng lễ Quốc khánh 2/9.