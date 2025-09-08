15:04 2/9/2025
Điểm check-in "hot" nhất những ngày qua tại phường Vũng Tàu (TP.HCM) là Tượng đài Liệt sĩ Vũng Tàu, hướng ra tháp Tam Thắng - công trình điểm nhấn tại quảng trường Thùy Vân tái hiện lịch sử của địa phương thông qua 3 ngôi làng Tam.
09:27 2/9/2025
Ngày 1/9, đỉnh Fansipan (địa phận tỉnh Lào Cai và Lai Châu) cao 3.143 m được phủ đỏ bởi hàng trăm du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng, tay cầm cờ Việt Nam phất cao. Họ cùng hát vang trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.
10:42 28/8/2025
Tối 27/8, đơn vị thi công công trình tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu, TP.HCM) chạy thử nghiệm hệ thống đèn và sân khấu nhạc nước. Đây là sự kiện chuẩn bị khánh thành và mừng lễ Quốc khánh 2/9.
11:19 24/8/2025
Giữa mùa lúa xanh mướt, bản Suối Lìn (Vân Hồ, Sơn La) thu hút du khách bởi con đường cờ đỏ sao vàng dài hơn một km uốn lượn giữa ruộng bậc thang.
09:54 15/8/2025
Trong chuyến du lịch Pù Luông cùng bạn bè ngày 10/8, du khách Linh Giang (Bắc Ninh) quay lại khung cảnh cờ đỏ sao vàng xuất hiện dọc cung đường chữ S ở bản Đôn.
08:31 15/8/2025
Video 3 chàng trai Đài Loan (Trung Quốc) tái hiện điệu múa trong show thực cảnh "Ký ức Hội An" nhận về hiệu ứng tích cực.
14:50 8/8/2025
Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu) hoàn thành phần thô, dự kiến lên đèn vào giữa tháng 8. Công trình điểm nhấn tại quảng trường Thùy Vân tái hiện lịch sử của địa phương thông qua 3 ngôi làng Tam.
17:30 7/8/2025
Sự cố khiến mặt cầu nghiêng mạnh, một số du khách không kịp phản ứng đã bị rơi xuống. Hiện trường vụ việc nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
16:39 31/7/2025
Thành Nam, chủ cơ sở du lịch Thong Dong Retreat ở Tà Xùa (Sơn La), ghi lại mưa sao băng kép hiếm gặp đêm 29, rạng sáng 30/7, khi Delta Aquariids và Alpha Capricornids xuất hiện giữa dải ngân hà.
16:01 30/7/2025
Ít nhất bốn con cá voi đã trôi dạt vào bờ biển Nhật Bản sau trận động đất 8,7 độ richter.