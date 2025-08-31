Vườn thú của 'siêu hà mã' Moo Deng bị đột nhập

Người hâm mộ hà mã lùn nổi tiếng thế giới Moo Deng bày tỏ lo lắng sau khi vườn thú cho biết một du khách nước ngoài đã lén đột nhập vào ban đêm.

Hà mã lùn Moo Deng lúc 2 tháng tuổi, cắn người chăm sóc Atthapon Nundee tại vườn thú Khao Kheow, tỉnh Chonburi, Thái Lan, năm 2024. Ảnh: Reuters.

Vườn thú mở Khao Kheow ở tỉnh Chonburi (Thái Lan) - nơi hà mã lùn Moo Deng đang sinh sống - cho biết sẽ tăng cường an ninh sau sự việc du khách nước ngoài lén đột nhập vào ban đêm. Ban quản lý cho hay hội đồng điều tra đã được thành lập nhằm xác định nguyên nhân vụ việc.

"Chúng tôi đã khởi kiện vị khách, bởi hành động này vi phạm nghiêm trọng quy định và gây nguy hiểm cho cả người lẫn động vật", vườn thú nhấn mạnh trên mạng xã hội.

Cảnh sát sẽ triệu tập du khách liên quan vào ngày 1/9 để làm rõ cáo buộc. Vườn thú cũng cho biết sẽ tăng cường giám sát và áp dụng nhiều biện pháp mới nhằm ngăn chặn các vụ việc tái diễn, theo SCMP.

Đơn vị này khẳng định không chủ quan trước sự cố, cam kết sẽ thường xuyên cập nhật thông tin và gửi lời cảm ơn cộng đồng vì sự quan tâm, ủng hộ. Người hâm mộ đánh giá cao sự minh bạch của vườn thú trong cách xử lý vụ việc.

"Nếu Moo Deng gặp chuyện gì, mọi người sẽ rất đau lòng. Cảm ơn vì đã hành động chứ không im lặng", một tài khoản mạng xã hội bình luận.

"Tôi lo cho các con vật nhỏ ở đây, đặc biệt là Moo Deng và gia đình. Vườn thú nên bố trí bảo vệ trực đêm để bảo đảm an toàn", một người khác chia sẻ. Có ý kiến thậm chí đề xuất "nhốt kẻ đột nhập vào chuồng hổ để răn đe".

Du khách chụp ảnh và theo dõi Moo Deng cùng mẹ ăn bánh làm từ trái cây và rau củ trong lễ sinh nhật đầu tiên tại vườn thú Khao Kheow, ngày 10/7. Ảnh: Reuters.

Đây không phải lần đầu vườn thú mở Khao Kheow gặp sự cố an ninh. Tháng 10 năm ngoái, cơ sở này từng trình báo cảnh sát về một du khách nước ngoài dùng ná bắn trong khuôn viên.

Sau vụ việc, ban quản lý kêu gọi du khách không ném vật lạ vào động vật, đồng thời tăng cường nhân viên chăm sóc vào giờ cao điểm. Giám đốc vườn thú tiết lộ từng có trường hợp ném cả vỏ sò vào Moo Deng.

Ngày 10/7, Moo Deng vừa được tổ chức sinh nhật tròn một tuổi tại với bữa tiệc trái cây và rau củ. Tên gọi "Moo Deng" trong tiếng Thái có nghĩa là "thịt heo nảy bật", gợi sự đáng yêu, dí dỏm.

Hình ảnh ngộ nghĩnh giúp Moo Deng trở thành hiện tượng mạng, kéo theo cơn sốt ảnh chế, quà lưu niệm, sản phẩm ăn theo và thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

Hà mã lùn là loài quý hiếm, có nguồn gốc từ Tây Phi. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), toàn cầu hiện chỉ còn khoảng 2.000-2.500 cá thể.