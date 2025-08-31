Tháp Tam Thắng TP.HCM lần đầu đón khách

Ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, phường Vũng Tàu , điểm du lịch quan trọng của TP.HCM, ghi nhận sự nhộn nhịp đầu tiên tại quảng trường Thùy Vân. Trong đó, người dân tập trung đông đúc khu vực phía trước tháp Tam Thắng. Tối ngày 30/8 cũng là lần đầu tiên công trình điểm nhấn ở quảng trường mở cửa đón du khách. Trước đó, đơn vị dựng biển cấm trong quá trình hoàn thiện một số công đoạn cuối. Ảnh: Hoàng Nhân.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews tối cùng ngày, trục đường Thùy Vân, Lê Hồng Phong chứng kiến cảnh ùn tắc nhẹ phía trước quảng trường, sau đó thông thoáng trở lại. Đại diện đơn vị thi công cho biết hệ thống đèn tại tháp, đài phun nước cạn và sân khâu sẽ được thắp sáng xuyên suốt kỳ nghỉ lễ 2/9 , tạo điểm vui chơi cho bà con, du khách. Ảnh: Hoàng Nhân.

Đài phun nước cạn có diện tích khoảng 665 m2, được thiết kế với nhiều hiệu ứng hình học khác nhau. Hơn 1.000 công nhân, kỹ sư làm việc ngày đêm trên công trường chỉnh trang đường Thùy Vân và công viên Bãi Sau trong gần 7 tháng để kịp thời khánh thành đúng vào dịp Quốc khánh, đón người dân, du khách vui chơi dịp lễ. Ảnh: Hoàng Nhân.

Tháp Tam Thắng là công trình kiến trúc điểm nhấn tại quảng trường Thùy Vân, được xây dựng trên diện tích hơn 3.000 m vuông bao gồm các trụ tháp và bậc cấp. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu, bản thiết kế tháp Tam Thắng được lựa chọn sau 3 lần từ một cuộc thi do UBND Vũng Tàu cũ tổ chức thi tuyển từ năm 2024. Ý tưởng đạt giải nhất ở lần 3 được thạc sĩ, kiến trúc sư Oliviero Godi thuộc hội kiến trúc sư Milan, Italy, cùng cộng sự lấy cảm hứng từ ba ngôi làng Tam Thắng (Thắng Nhất, Thắng Nhì và Thắng Tam) thời vua Gia Long (1802-1820). Ảnh: Hoàng Nhân.

