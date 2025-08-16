90 bị án được chuyển hình phạt từ tử hình thành tù chung thân

Tính đến 14/8, ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đã ký ban hành 90 quyết định chuyển hình phạt từ tử hình thành tù chung thân.

Thông tin trên được Tòa án nhân dân Tối cao cho biết đồng thời khẳng định các quyết định đã được đơn vị tham mưu tiến hành rà soát, đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, không bỏ sót.

Ảnh minh họa.

Theo Tòa án nhân dân Tối cao, ngày 25/6, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025). Trong Luật quy định hình phạt tử hình được bãi bỏ đối với 8/18 tội danh; đồng thời nâng mức định lượng chất ma túy của khung hình phạt cao nhất đối với tội "Sản xuất trái phép chất ma túy" và tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Tại Khoản 2 và khoản 3 Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự quy định cụ thể các trường hợp hình phạt tử hình đã tuyên trước ngày 1/7 đối với người phạm tội mà chưa thi hành án thì không thi hành và Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao quyết định chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân.

Được sự phân công của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Ông Nguyễn Quốc Đoàn đã ký ban hành 90 quyết định chuyển hình phạt từ tử hình thành tù chung thân cho các bị án đủ điều kiện.

Tòa án nhân dân Tối cao cho rằng, việc bãi bỏ hình phạt tử hình ở một số tội danh là bước tiến nhân đạo, khẳng định chính sách tôn trọng quyền sống của con người và phù hợp với xu hướng tiến bộ của các nước trên thế giới. Việc này còn đúng với quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về giảm hình phạt tử hình, phù hợp với truyền thống, đạo lý của dân tộc.

Bên cạnh đó, việc chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân còn mang ý nghĩa sâu sắc trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công 19/8 và Quốc khánh 2/9.