90 triệu lượt xem vợ Việt dạy chồng Ấn Độ cách sang đường ở TP.HCM

Video ghi lại cảnh vợ Việt "thị phạm" cho chồng Ấn Độ cách sang đường giữa dòng xe máy ken đặc ở TP.HCM thu hút 90 triệu lượt xem, gây tò mò với du khách quốc tế.

"Vạch kẻ đường ở Việt Nam có tác dụng gì nếu xe cộ không dừng lại nhường đường?" - câu hỏi mở đầu đoạn video đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội X thu về gần 7 triệu lượt quan tâm chỉ sau 2 ngày.

Trong video, một cô gái Việt tự tin băng qua đường giữa dòng xe cộ đông nghẹt tại trung tâm TP.HCM khiến người dùng toàn cầu "sửng sốt".

Dưới phần bình luận, nhiều du khách quốc tế từng đến Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm bằng giọng điệu dí dỏm: "Cứ bước đi như cô gái trong video, các phương tiện sẽ tự tránh bạn".

"Lần 'thị phạm' cách sang đường cho chồng không ngờ nổi tiếng đến thế", Thủy, 33 tuổi, nhân vật chính trong video, nói với Tri Thức - Znews.

Vợ chồng Thủy, anh Mahesh trong lần về Việt Nam hồi tháng 3. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trong lần về thăm nhà hồi tháng 3, Thủy hướng dẫn chồng - Mahesh, 35 tuổi, quốc tịch Ấn Độ - cách sang đường ở Việt Nam, minh họa bằng tình huống thực tế tại đường Tôn Đức Thắng, gần bờ sông đối diện phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đoạn video được chia sẻ trên tài khoản cá nhân của cô sau đó tiếp tục gây "bão" mạng xã hội, đến nay đã thu hút gần 90 triệu lượt xem.

Từng sống tại Việt Nam từ năm 2016 đến 2021 trước khi cùng vợ chuyển sang Hong Kong (Trung Quốc), Mahesh cho biết anh yêu mọi thứ ở Việt Nam, ngoại trừ việc qua đường.

Mỗi lần sang đường, người đàn ông Ấn Độ đều căng thẳng đến mức nín thở. Ban đầu, anh còn do dự trước dòng xe máy ken đặc, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi theo vợ.

"Có lần đợi mãi không thấy ngớt xe, tôi phải nói với chồng: 'Cứ theo em, em dắt anh qua'", Thủy nhớ lại.

Ben Maguire check-in trước chung cư cà phê 42 Nguyễn Huệ, TP.HCM. Ảnh: Ben Maguire.

Không riêng Mahesh, nhiều du khách nước ngoài cũng thừa nhận "thót tim" mỗi lần trải nghiệm giao thông tại các đô thị lớn của Việt Nam như Hà Nội, TP.HCM.

Ben Maguire, du khách Anh đến TP.HCM hồi tháng 7, ví việc qua đường như "chơi game cấp độ siêu khó".

"Xe máy cứ thế lao đến như bầy ong. Tôi đang hoảng loạn thì được một cụ bà nắm tay dắt qua đường, cảm giác như vừa được cứu sống. Khi sang được bên kia đường, tôi ăn mừng bằng một ổ bánh mì, nhưng 10 phút sau hốt hoảng nhận ra phải quay lại bên kia", Ben hài hước kể.

Richard Quest, người dẫn chương trình kỳ cựu của đài CNN (Mỹ), không ngừng la hét khi ngồi trên xe máy dạo quanh TP.HCM, nhất là khi đi qua những giao lộ đông đúc vào năm 2024.

Ông cho biết "sự hỗn loạn có tổ chức" trên đường phố khiến TP.HCM trở nên khác biệt với những địa điểm mà ông từng đến.

"Sự hỗn loạn, phấn khích và cảm giác quá tải đến từ mọi hướng", Richard nói, khi cố gắng băng qua một con đường đông đúc.

Đường Trần Quang Khải hướng lên cầu Chương Dương (Hà Nội) vào khung giờ cao điểm ngày 24/7. Ảnh: Đinh Hà.

Mads, 30 tuổi, người Đan Mạch, đã sống ở Hà Nội hơn một thập kỷ. Ấn tượng đầu tiên của anh về giao thông Việt Nam là sự "hỗn loạn", với lưu lượng xe quá đông và ít khi có đèn tín hiệu hay xe nhường đường. Phải mất một thời gian, anh mới quen được việc băng qua đường ở đây.

Dù vậy, Mads cho rằng chính sự hỗn loạn ấy lại phản ánh nhịp sống đô thị đặc trưng của Việt Nam.

"Người Việt có kỹ năng luồn lách rất giỏi. Miễn là bạn bước đều, không chần chừ, họ sẽ tự né bạn", anh nhận xét.

Cũng theo Mads, những người nước ngoài sinh sống lâu dài sẽ dần thích nghi với giao thông địa phương. Tuy nhiên, bạn bè anh lần đầu tới du lịch thường bị choáng ngợp khi sang đường hoặc rơi vào cảnh kẹt xe.

"Sang đường ở Việt Nam thì cần thần kinh thép một chút", anh nói đùa.