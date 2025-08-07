Trào lưu khách ngoại đến Việt Nam 'khuân' cà phê gói, bánh đóng hộp

Trào lưu "trying Vietnamese snack" trở thành lời mời gọi du khách quốc tế đến Việt Nam để "đu trend". Số tiền họ bỏ ra mua đồ ăn vặt lên đến vài triệu đồng.

Một du khách quốc tế đến TP.HCM trải nghiệm ẩm thực vào tháng 10/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Khoảng giữa tháng 6, mạng xã hội TikTok xuất hiện xu hướng "trying Vietnamese snack" (tạm dịch: thử đồ ăn vặt Việt Nam) và nhận được sự hưởng ứng từ hàng nghìn tài khoản của du khách quốc tế. Hiện trào lưu này chưa có dấu hiệu dừng lại.

Hàng loạt video khoe khoảnh khắc đi siêu thị, cửa hàng tiện lợi với giỏ xách đầy ắp đồ ăn vặt hoặc cảnh đóng gói snack, bánh ngọt, hoa quả sấy khô, mì gói… vào vali mang về sau chuyến du lịch Việt Nam, kèm hashtag #snackvietnam #vietnamfood thu hút hàng triệu lượt xem. Đa số cho rằng những món ăn này ngon, rẻ hơn đất nước của họ.

Khi tìm kiếm cụm từ "trying Vietnamese snack" hoặc "Vietnam snack" trên TikTok sẽ cho ra hàng nghìn video "bắt trend" của du khách quốc tế. Ảnh: @nicsrefe, @inf, @missnicatukangngunyah.

Du lịch Hà Nội và Sa Pa (Lào Cai) vào cuối tháng 6, Dannica Refe (25 tuổi, du khách Philippines) thừa nhận mục đích sang Việt Nam lần này là "đu trend" thử đồ ăn vặt. Hành lý trở về sau 7 ngày gồm 2 vali nhét đầy bánh trứng, kẹo dẻo, chocolate... Video đóng gói hàng trăm gói cà phê, đủ loại snack của cô cũng nhận về hơn 300.000 lượt xem trên TikTok.

"Tổng chi phí mua đồ ăn vặt khoảng 7 triệu đồng. Vừa xuống sân bay, tôi đã tìm cửa hàng tiện lợi để mua bằng được những món du khách trước gợi ý. Đồ ăn vặt Việt Nam rất phong phú, những người bạn đi cùng tôi mua hơn chục triệu đồng. Một số loại bánh ngọt đóng gói còn ngon hơn món tráng miệng tại nhà hàng cao cấp ở Philippines", cô nói với Tri Thức - Znews.

Dannica Refe cho biết mình có thể ăn sữa Việt Nam chua mỗi ngày. Ngày cuối cùng ở Hà Nội, cả nhóm đi khắp khu phố cổ và tìm được cửa hàng bán trà, cà phê đóng hộp ưng ý. Cô thích nhất cà phê dừa dạng gói của một thương hiệu đồ uống nổi tiếng.

Không chỉ Dannica, nhiều du khách quốc tế khác cũng nhanh chóng đến Việt Nam theo trào lưu, điển hình là Sajes (28 tuổi, du khách Indonesia). Cô đã mua vé máy bay đến TP.HCM vào ngày 20/7 để gom đồ ăn vặt, sau đó di chuyển đến Lâm Đồng.

"Trà sữa đóng hộp loại nhỏ ở Indonesia có giá quy đổi khoảng 60.0000 đồng/hộp, trong khi Việt Nam chỉ 30.000-40.000 đồng. Ngoài ra, tôi còn bị hấp dẫn bởi mì và phở gói, sữa chua uống, cà phê, snack, bánh que và các loại đồ khô. Hương vị chua, cay, mặn, ngọt có đủ. Hóa đơn là 1,5 triệu đồng, có thể phải mua thêm hành lý", cô bày tỏ.

Ban đầu, Sajes nghĩ đồ ăn vặt Việt Nam chỉ có một số món lan tỏa trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trong 2 ngày khám phá TP.HCM, cô được thưởng thức thêm nhiều biến tấu từ các món ăn vặt mình đã mua, chẳng hạn như snack trộn, kẹo kéo, gỏi khô bò…

Sajes liên tục đến một siêu thị gần khách sạn để tìm mua đồ ăn vặt. Cô nhận xét nơi đây bán hàng với giá phải chăng. Ảnh: Sajes.

Thực tế, giữa năm 2024, video du khách quốc tế mua hàng chục loại đồ ăn vặt Việt Nam bắt đầu xuất hiện trên TikTok. Đến năm nay, một TikToker người Mỹ với 7,5 triệu người theo dõi được cho là làm bùng nổ lại trào lưu "trying Vietnamese snack".

Theo nghiên cứu của Tổ chức Du lịch Ẩm thực Thế giới (WFTA), có đến 81% du khách quốc tế có nhu cầu tìm hiểu ẩm thực địa phương. Họ dành 25-35% ngân sách cho chi tiêu liên quan đến thực phẩm. Năm 2024, nền tảng Booking.com cũng cho rằng trải nghiệm ẩm thực là xu hướng du lịch.

Mặt khác, báo cáo xu hướng du lịch toàn cầu năm 2024 của American Express Travel cho thấy 39% du khách được truyền cảm hứng du lịch thông qua MXH. Chẳng hạn, xu hướng "thử đồ ăn vặt Việt Nam" thịnh hành trên TikTok, khi những người có tầm ảnh hưởng tự quay video đi siêu thị, thử món ăn như một trải nghiệm văn hóa.

Trào lưu "trying Vietnamese snack" là minh chứng cho sự đa dạng và thơm ngon của đồ ăn vặt Việt Nam. Việc du khách mua đồ ăn vặt mang về giúp lan tỏa văn hóa, ẩm thực nước ta đến thế giới. Từ đó kéo theo nhiều du khách quốc tế chuyển đổi hình thức du lịch sang tự túc để thoải mái khám phá. Điều này cũng cho thấy ẩm thực là yếu tố quan trọng trong việc phát triển du lịch.