9X Hà thành chi tiền tỷ mua Geely Monjaro: 'Không có gì là mạo hiểm'

Điều gì đã khiến một người trẻ sẵn sàng chi tiền tỷ cho mẫu xe còn khá mới mẻ tại Việt Nam như Geely Monjaro?

Phạm Thành Đạt, sinh năm 1997, đang sinh sống và làm việc trong lĩnh vực game công nghệ tại Hà Nội. Đặc thù công việc thường xuyên tiếp xúc các đối tác Trung Quốc đã cho anh một lợi thế: Sự am tường về công nghệ, đồ dùng và cả những mẫu xe hơi từ thị trường tỷ dân. Chính kinh nghiệm này đã dẫn lối anh đến với chiếc SUV cỡ D đang gây chú ý tại Việt Nam - Geely Monjaro.

“Đó là cái duyên”

Quyết định mua Geely Monjaro vào năm 2025 không phải một phút ngẫu hứng mà là “hữu duyên”. Từ năm 2022, Đạt chia sẻ bản thân đã có thời gian dài tìm hiểu về chiếc Monjaro với tên gọi tại quê nhà là Geely Xingyue L. Đây cũng là mẫu xe đang nằm trong top bán chạy tại thị trường Trung Quốc. Khi Tasco chính thức phân phối Monjaro tại Việt Nam vào năm 2025 cũng là thời điểm Gen Z này có ý định đổi xe.

“Tôi không hề bất ngờ với việc mua Geely Monjaro. Đó vừa là ‘hữu duyên’, vừa là quyết định dựa trên sự tìm hiểu rất kỹ lưỡng trước đó”, Đạt chia sẻ.

Phạm Thành Đạt chi tiền tỷ để sở hữu Geely Monjaro.

Trước Monjaro, trải nghiệm sử dụng xe của Đạt khá đa dạng. Thông qua đây, Đạt đúc kết: “Việc sử dụng xe phải để phục vụ chính chúng ta, chứ không phải chúng ta tốn quá nhiều thời gian, tiền bạc chăm sóc xe”.

Với mức giá niêm yết của Monjaro dao động từ 1,099 tỷ đồng đến 1,199 tỷ đồng (tùy phiên bản HEV, Premium hay Flagship), Gen Z này thừa nhận bản thân có thể mua nhiều dòng xe 7 chỗ quen thuộc, thậm chí thuộc hàng “quốc dân”. Tuy nhiên, khi cân nhắc nhu cầu chỉ cần xe 5 chỗ và yếu tố khác biệt, Monjaro là lựa chọn rất phù hợp.

“Tôi là một người thích sự độc lạ, không đại trà. Tất nhiên, xe vừa độc lạ, vừa tốt tôi mới chọn. Thực tế sau khi mua, mỗi lần ra đường, tôi đều thấy mọi người quay lại trầm trồ nhìn chiếc xe vì nó đẹp và lạ. Tôi không có gì lăn tăn về chiếc xe mình đã chọn”, Đạt chia sẻ.

Đạt là người thích các mẫu xe tốt nhưng độc lạ, không đại trà.

Khi mua chiếc xe từ thương hiệu khá mới mẻ tại Việt Nam, Đạt cũng nhận được nhiều ý kiến. Song, anh cho rằng khi mua xe, bản thân chỉ cần xác định rõ nhu cầu và khả năng tài chính: “Giống như mua một cái áo, người khác nói gì kệ họ, quan trọng là phải ấm mình trước”.

Trải nghiệm thực tế với Monjaro là yếu tố then chốt củng cố quyết định của chủ xe này. Đạt đánh giá cao khả năng cách âm tốt và độ êm ái khi vận hành, đặc biệt là sự thoải mái của những người thân ngồi trên xe.

Geely Monjaro mang đến trải nghiệm ấn tượng.

Bên trong, hệ thống bảng điều khiển với màn hình được bố trí nhiều và trải dài, tạo nên một không gian sang trọng, hiện đại. Về tổng thể, dù mang dáng vẻ bên ngoài cứng cáp, hơi nghiêm túc, Monjaro lại sở hữu nội thất trẻ trung với độ hoàn thiện chỉn chu, phù hợp nhóm khách hàng trên 30 tuổi hoặc giới doanh nhân.

“Việc tôi mua Monjaro không phải sự mạo hiểm, bởi đây là dòng xe đã thành công trên toàn cầu rồi. Mẫu xe này chỉ mới tới Việt Nam mà thôi”, Đạt chia sẻ.

Sự dịch chuyển về thế hệ tiêu dùng mới

Quan điểm của Đạt phản ánh một sự chuyển dịch rõ rệt trong tư duy tiêu dùng của người Việt. Anh nhận thấy sự trưởng thành của các dòng xe Trung Quốc qua từng năm với chất lượng ngày càng được nâng cao.

“Ngày càng nhiều người Việt thuộc tầng lớp trung lưu có cơ hội du lịch, làm việc tại Trung Quốc và được tiếp xúc các sản phẩm của quốc gia này. Tôi nhận thấy quan niệm của người dùng về xe Trung Quốc đang dần thay đổi khi họ có cơ hội trải nghiệm dòng xe nhiều hơn. Những người yêu thích công nghệ cũng cởi mở hơn với các dòng xe đậm chất hiện đại của Geely”, Đạt chia sẻ.

Quan điểm của người dùng về ôtô Trung Quốc ngày càng thay đổi.

Thực tế, khi trở thành trưởng nhóm cộng đồng xe Geely tại Việt Nam, Đạt khám phá ra một sự thật thú vị về những người đã chọn Monjaro, Coolray hay EX5. Điểm chung của họ là yêu xe và đặc biệt là yêu công nghệ.

Gen Z này nói thêm: “Cộng đồng người dùng xe Geely đến từ đủ ngành nghề liên quan đến kỹ thuật, công nghệ. Họ làm về âm nhạc, loa đài, máy móc sản xuất, kỹ sư... có cả những người khá nổi tiếng. Họ am hiểu và sẵn sàng chấp nhận cái mới. Phải đến 80% thành viên của nhóm là những người thường xuyên tìm hiểu và yêu thích công nghệ”.

Cộng đồng sử dụng xe Geely có điểm chung là yêu thích công nghệ.

Tất cả đều đồng tình chất lượng xe Monjaro không có gì phải bàn cãi. Chỉ cần Geely làm tốt hơn nữa về dịch vụ hậu mãi, mọi yếu tố sẽ càng hoàn thiện hơn.

Đạt cũng tin chỉ trong khoảng 3 năm nữa, thị trường ôtô sẽ thay đổi rõ rệt. Khi nhiều mẫu xe Trung Quốc về Việt Nam một cách chính thống và tập trung làm tốt khâu chăm sóc khách hàng như Geely, thị trường ôtô sẽ đa dạng hơn, kéo giá trị xe về gần hơn với người tiêu dùng, ít có tình trạng “kèm bia với lạc” và mang lại nhiều lựa chọn thiết kế đẹp, phù hợp giới trẻ hơn.