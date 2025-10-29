Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cận cảnh Mercedes-Benz GLC EQ - SUV điện có lưới tản nhiệt phát sáng

  • Thứ tư, 29/10/2025 19:25 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Không chỉ sở hữu điểm nhấn ở ngoại hình nhờ cụm lưới tản nhiệt phát sáng, GLC thuần điện còn được trang bị cụm màn hình cỡ lớn bên trong cabin.

GLC EQ anh 1

Gian trưng bày của hãng xe Đức tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 có sự xuất hiện của Mercedes-Benz GLC EQ - SUV điện nổi bật với lưới tản nhiệt dạng ma trận phát sáng và cụm đèn định vị có thiết kế ngôi sao 3 cánh. Trong bài là phiên bản GLC 400 4MATIC.
GLC EQ anh 2

Các kích thước dài x rộng x cao của Mercedes-Benz GLC EQ lần lượt 4.845 x 1.913 x 1.644 mm, chiều dài cơ sở 2.972 mm. So với biến thể thuần xăng, GLC điện dài hơn 129 mm, khoảng cách giữa 2 trục xe cũng tăng thêm 84 mm.
GLC EQ anh 3

Điểm nhấn của GLC thuần điện nằm ở cụm lưới tản nhiệt phát sáng gồm 942 điểm LED. Phía dưới nắp ca-pô có một khoang hành lý dung tích 128 lít.
GLC EQ anh 4

Cụm đèn pha trên Mercedes-Benz GLC EQ tích hợp đèn LED ban ngày tạo hình ngôi sao 3 cánh - thiết kế tương tự logo hãng xe Đức.
GLC EQ anh 5GLC EQ anh 6

Mercedes-Benz GLC EQ có cản sau hầm hố. Cụm đèn hậu cũng có tạo hình ngôi sao, tương tự đèn LED định vị phía đầu xe.
GLC EQ anh 7

Khoang hành lý phía đuôi xe có dung tích tiêu chuẩn 570 lít, có thể mở rộng lên thành 1.740 lít.
GLC EQ anh 8

Bộ mâm 10 chấu sơn đen.
GLC EQ anh 9

Mẫu SUV thuần điện của Mercedes-Benz sử dụng tay nắm cửa ẩn.
GLC EQ anh 10GLC EQ anh 11

Bên trong khoang lái, Mercedes-Benz GLC EQ sở hữu cụm màn hình MBUX Hyperscreen liền mạch, kích thước 39,1 inch và trải rộng gần hết khu vực táp-lô.
GLC EQ anh 12GLC EQ anh 13

Cần số điện tử sau vô lăng, đế sạc đôi tại bệ trung tâm cũng là những trang bị đáng chú ý trên mẫu SUV thuần điện.
GLC EQ anh 14GLC EQ anh 15

Màu trắng được sử dụng chủ đạo trong nội thất Mercedes-Benz GLC EQ.
GLC EQ anh 16

Phiên bản GLC EQ 400 4MATIC trong bài được trang bị 2 motor điện, cho công suất đầu ra tối đa 489 mã lực, mô-men xoắn cực đại 808 Nm, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian giúp xe mất khoảng 4,3 giây để tăng tốc 0-100 km/h.
GLC EQ anh 17

Mercedes-Benz GLC EQ được trang bị pin dung lượng 94 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 713 km/lần sạc. Kiến trúc điện 800 V hỗ trợ sạc nhanh công suất 320-330 kW, cho phép mẫu SUV thuần điện nạp lại 10-80% dung lượng pin trong 22 phút.
GLC EQ anh 18

Mercedes-Benz GLC EQ 400 4MATIC dự kiến có mặt tại đại lý từ năm sau. Phiên bản GLC 300+ EQ phải đến đầu năm 2027 mới chính thức trình làng. Ảnh: Mercedes.

Phúc Hậu

Ảnh: Phong Vân (từ Tokyo)

GLC EQ SUV thuần điện GLC điện Mercedes-Benz MBUX Hyperscreen sạc nhanh 800 V

