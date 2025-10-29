Cận cảnh Mercedes-Benz GLC EQ - SUV điện có lưới tản nhiệt phát sáng

Gian trưng bày của hãng xe Đức tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 có sự xuất hiện của Mercedes-Benz GLC EQ - SUV điện nổi bật với lưới tản nhiệt dạng ma trận phát sáng và cụm đèn định vị có thiết kế ngôi sao 3 cánh. Trong bài là phiên bản GLC 400 4MATIC.

Các kích thước dài x rộng x cao của Mercedes-Benz GLC EQ lần lượt 4.845 x 1.913 x 1.644 mm, chiều dài cơ sở 2.972 mm. So với biến thể thuần xăng, GLC điện dài hơn 129 mm, khoảng cách giữa 2 trục xe cũng tăng thêm 84 mm.

Cần số điện tử sau vô lăng, đế sạc đôi tại bệ trung tâm cũng là những trang bị đáng chú ý trên mẫu SUV thuần điện.

Phiên bản GLC EQ 400 4MATIC trong bài được trang bị 2 motor điện, cho công suất đầu ra tối đa 489 mã lực, mô-men xoắn cực đại 808 Nm, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian giúp xe mất khoảng 4,3 giây để tăng tốc 0-100 km/h.

Mercedes-Benz GLC EQ 400 4MATIC dự kiến có mặt tại đại lý từ năm sau. Phiên bản GLC 300+ EQ phải đến đầu năm 2027 mới chính thức trình làng. Ảnh: Mercedes .

