Cận cảnh Mercedes-Benz GLC EQ - SUV điện có lưới tản nhiệt phát sáng

Gian trưng bày của hãng xe Đức tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 có sự xuất hiện của Mercedes-Benz GLC EQ - SUV điện nổi bật với lưới tản nhiệt dạng ma trận phát sáng và cụm đèn định vị có thiết kế ngôi sao 3 cánh. Trong bài là phiên bản GLC 400 4MATIC.
Các kích thước dài x rộng x cao của Mercedes-Benz GLC EQ lần lượt 4.845 x 1.913 x 1.644 mm, chiều dài cơ sở 2.972 mm. So với biến thể thuần xăng, GLC điện dài hơn 129 mm, khoảng cách giữa 2 trục xe cũng tăng thêm 84 mm.
Điểm nhấn của GLC thuần điện nằm ở cụm lưới tản nhiệt phát sáng gồm 942 điểm LED. Phía dưới nắp ca-pô có một khoang hành lý dung tích 128 lít.
Cụm đèn pha trên Mercedes-Benz GLC EQ tích hợp đèn LED ban ngày tạo hình ngôi sao 3 cánh - thiết kế tương tự logo hãng xe Đức.
Mercedes-Benz GLC EQ có cản sau hầm hố. Cụm đèn hậu cũng có tạo hình ngôi sao, tương tự đèn LED định vị phía đầu xe.
Khoang hành lý phía đuôi xe có dung tích tiêu chuẩn 570 lít, có thể mở rộng lên thành 1.740 lít.
Bộ mâm 10 chấu sơn đen.
Mẫu SUV thuần điện của Mercedes-Benz sử dụng tay nắm cửa ẩn.
Bên trong khoang lái, Mercedes-Benz GLC EQ sở hữu cụm màn hình MBUX Hyperscreen liền mạch, kích thước 39,1 inch và trải rộng gần hết khu vực táp-lô.
Cần số điện tử sau vô lăng, đế sạc đôi tại bệ trung tâm cũng là những trang bị đáng chú ý trên mẫu SUV thuần điện.
Màu trắng được sử dụng chủ đạo trong nội thất Mercedes-Benz GLC EQ.
Phiên bản GLC EQ 400 4MATIC trong bài được trang bị 2 motor điện, cho công suất đầu ra tối đa 489 mã lực, mô-men xoắn cực đại 808 Nm, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian giúp xe mất khoảng 4,3 giây để tăng tốc 0-100 km/h.
Mercedes-Benz GLC EQ được trang bị pin dung lượng 94 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 713 km/lần sạc. Kiến trúc điện 800 V hỗ trợ sạc nhanh công suất 320-330 kW, cho phép mẫu SUV thuần điện nạp lại 10-80% dung lượng pin trong 22 phút.
Mercedes-Benz GLC EQ 400 4MATIC dự kiến có mặt tại đại lý từ năm sau. Phiên bản GLC 300+ EQ phải đến đầu năm 2027 mới chính thức trình làng. Ảnh: Mercedes.
