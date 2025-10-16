Mercedes-Benz Vision Iconic - Mẫu xe siêu sang của tương lai

Lấy cảm hứng từ những mẫu grand tourer cổ điển như W 108, W 111 hay 600 Pullman, Mercedes-Benz Vision Iconic là lời tri ân quá khứ đồng thời mở ra tầm nhìn về tương lai xe sang thuần điện - nơi di sản và công nghệ hòa làm một.

Nhìn từ phía trước, Mercedes-Benz Vision Iconic mang phong cách hiện đại với cụm đèn ngôi sao 3 cánh như chiếc CLA thế hệ mới , kết hợp lưới tản nhiệt phát sáng như GLC EQ nhưng sở hữu hình dạng truyền thống của những chiếc sedan cổ điển.

Lớp phủ quang điện siêu mỏng có thể dán trực tiếp lên bề mặt xe, giúp tạo năng lượng sạch mà không cần silicon hay đất hiếm, dễ tái chế và đạt hiệu suất lên đến 20%, mang đến quãng đường di chuyển khoảng 12.000 km/năm.

Nội thất của Mercedes-Benz Vision Iconic được phủ nhung xanh đậm và trang trí với vật liệu kim loại sáng, tạo nên cảm giác như một phòng khách di động trong tương lai.

Sàn xe được ốp bằng kỹ thuật khảm rơm tinh xảo - một hình thức trang trí xa xỉ có từ thế kỷ 17 và được hồi sinh vào thập niên 1920 với họa tiết cánh quạt đậm chất Art Deco.

Bảng điều khiển trung tâm là khối "Zeppelin" bằng kính nổi. Khi mở cửa, cụm đồng hồ khởi động với hiệu ứng như đồng hồ chronograph cao cấp.

Mercedes-Benz Vision Iconic sở hữu chức năng lái tự động cấp độ 2 nâng cao cho đô thị, và hướng đến cấp độ 4. Khi đó, người lái có thể thư giãn và nghỉ ngơi trên xe.

Đặc biệt, cụm cảm biến LiDAR đặt ở đầu xe có thể ẩn được, giúp hỗ trợ khả năng tự hành cấp cao, định hình chuẩn mực mới về an toàn cho xe ôtô sang tương lai.

Công nghệ điện toán thần kinh mô phỏng hoạt động của não người, giúp hệ thống lái tự động nhận dạng vật thể và biển báo tốt hơn trong điều kiện xấu, hiệu quả gấp 10 lần và tiết kiệm tới 90% năng lượng so với các hệ thống hiện nay.

Mẫu concept này vừa ra mắt tại Tuần lễ Thời trang Thượng Hải , thu hút đông đảo giới truyền thông và khẳng định vị thế dẫn đầu của thương hiệu trong phân khúc xe điện.

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.