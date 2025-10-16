Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Mercedes-Benz Vision Iconic - Mẫu xe siêu sang của tương lai

  • Thứ năm, 16/10/2025 08:00 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Mẫu concept Mercedes-Benz Vision Iconic hội tụ thiết kế đột phá, công nghệ năng lượng mặt trời tiên tiến và trí tuệ nhân tạo mô phỏng não người, mở ra hướng đi mới cho xe sang không phát thải.

Mercedes-Benz Vision Iconic, Mercedes-Benz, Vision Iconic, concept, thuong hai, trung quoc, tuan le thoi trang, xe dien, ev, tu lai, tri tue nhan tao, ai anh 1

Lấy cảm hứng từ những mẫu grand tourer cổ điển như W 108, W 111 hay 600 Pullman, Mercedes-Benz Vision Iconic là lời tri ân quá khứ đồng thời mở ra tầm nhìn về tương lai xe sang thuần điện - nơi di sản và công nghệ hòa làm một.
Mercedes-Benz Vision Iconic, Mercedes-Benz, Vision Iconic, concept, thuong hai, trung quoc, tuan le thoi trang, xe dien, ev, tu lai, tri tue nhan tao, ai anh 2

Nhìn từ phía trước, Mercedes-Benz Vision Iconic mang phong cách hiện đại với cụm đèn ngôi sao 3 cánh như chiếc CLA thế hệ mới, kết hợp lưới tản nhiệt phát sáng như GLC EQ nhưng sở hữu hình dạng truyền thống của những chiếc sedan cổ điển.
Mercedes-Benz Vision Iconic, Mercedes-Benz, Vision Iconic, concept, thuong hai, trung quoc, tuan le thoi trang, xe dien, ev, tu lai, tri tue nhan tao, ai anh 3

Lớp phủ quang điện siêu mỏng có thể dán trực tiếp lên bề mặt xe, giúp tạo năng lượng sạch mà không cần silicon hay đất hiếm, dễ tái chế và đạt hiệu suất lên đến 20%, mang đến quãng đường di chuyển khoảng 12.000 km/năm.
Mercedes-Benz Vision Iconic, Mercedes-Benz, Vision Iconic, concept, thuong hai, trung quoc, tuan le thoi trang, xe dien, ev, tu lai, tri tue nhan tao, ai anh 4

Phần đuôi được vuốt đều tròn trịa xuống khoang hành lý, kết hợp cùng dải đèn hậu LED mỏng nằm ngang và logo Mercedes-Benz lấy cảm hứng từ huyền thoại 300 SL.
Mercedes-Benz Vision Iconic, Mercedes-Benz, Vision Iconic, concept, thuong hai, trung quoc, tuan le thoi trang, xe dien, ev, tu lai, tri tue nhan tao, ai anh 5

Nội thất của Mercedes-Benz Vision Iconic được phủ nhung xanh đậm và trang trí với vật liệu kim loại sáng, tạo nên cảm giác như một phòng khách di động trong tương lai.
Mercedes-Benz Vision Iconic, Mercedes-Benz, Vision Iconic, concept, thuong hai, trung quoc, tuan le thoi trang, xe dien, ev, tu lai, tri tue nhan tao, ai anh 6

Sàn xe được ốp bằng kỹ thuật khảm rơm tinh xảo - một hình thức trang trí xa xỉ có từ thế kỷ 17 và được hồi sinh vào thập niên 1920 với họa tiết cánh quạt đậm chất Art Deco.
Mercedes-Benz Vision Iconic, Mercedes-Benz, Vision Iconic, concept, thuong hai, trung quoc, tuan le thoi trang, xe dien, ev, tu lai, tri tue nhan tao, ai anh 7

Bảng điều khiển trung tâm là khối "Zeppelin" bằng kính nổi. Khi mở cửa, cụm đồng hồ khởi động với hiệu ứng như đồng hồ chronograph cao cấp.
Mercedes-Benz Vision Iconic, Mercedes-Benz, Vision Iconic, concept, thuong hai, trung quoc, tuan le thoi trang, xe dien, ev, tu lai, tri tue nhan tao, ai anh 8

Mercedes-Benz Vision Iconic sở hữu chức năng lái tự động cấp độ 2 nâng cao cho đô thị, và hướng đến cấp độ 4. Khi đó, người lái có thể thư giãn và nghỉ ngơi trên xe.
Mercedes-Benz Vision Iconic, Mercedes-Benz, Vision Iconic, concept, thuong hai, trung quoc, tuan le thoi trang, xe dien, ev, tu lai, tri tue nhan tao, ai anh 9

Đặc biệt, cụm cảm biến LiDAR đặt ở đầu xe có thể ẩn được, giúp hỗ trợ khả năng tự hành cấp cao, định hình chuẩn mực mới về an toàn cho xe ôtô sang tương lai.
Mercedes-Benz Vision Iconic, Mercedes-Benz, Vision Iconic, concept, thuong hai, trung quoc, tuan le thoi trang, xe dien, ev, tu lai, tri tue nhan tao, ai anh 10

Công nghệ điện toán thần kinh mô phỏng hoạt động của não người, giúp hệ thống lái tự động nhận dạng vật thể và biển báo tốt hơn trong điều kiện xấu, hiệu quả gấp 10 lần và tiết kiệm tới 90% năng lượng so với các hệ thống hiện nay.
Mercedes-Benz Vision Iconic, Mercedes-Benz, Vision Iconic, concept, thuong hai, trung quoc, tuan le thoi trang, xe dien, ev, tu lai, tri tue nhan tao, ai anh 11

Mẫu concept này vừa ra mắt tại Tuần lễ Thời trang Thượng Hải, thu hút đông đảo giới truyền thông và khẳng định vị thế dẫn đầu của thương hiệu trong phân khúc xe điện.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Mercedes-Benz ELF - 'Phòng thí nghiệm' điện hóa di động

Mercedes-Benz ELF là một "phòng thí nghiệm di động" để hãng thử nghiệm các công nghệ sạc tiên tiến, từ sạc siêu nhanh, sạc không dây, sạc hai chiều cho đến robot sạc tự động.

46:2741 hôm qua

Mercedes-Benz S 580 4MATIC Night Edition giới hạn 20 chiếc tại Nhật

Mẫu sedan hạng sang Mercedes-Benz S 580 4MATIC Night Edition sở hữu phối màu tối đặc biệt ở cả ngoại thất và nội thất, và chỉ được sản xuất giới hạn 20 chiếc tại Nhật Bản.

06:55 27/9/2025

Sedan siêu sang Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition giới hạn 50 chiếc

Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition được ra mắt nhằm tri ân lịch sử lâu dài của thương hiệu siêu sang Maybach cùng khối động cơ V12 biểu tượng.

12:14 24/9/2025

Canh sat My su dung sieu xe McLaren 720S hinh anh

Cảnh sát Mỹ sử dụng siêu xe McLaren 720S

23 giờ trước 14:00 15/10/2025

0

Chiếc siêu xe McLaren 720S này là món quà của một đại lý dành cho lực lượng cảnh sát Casselberry (Florida) và chỉ sử dụng để trưng bày.

Việt Hà

Ảnh: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vision Iconic Mercedes-Benz Vision Iconic concept thượng hải trung quốc tuần lễ thời trang xe điện ev tự lái trí tuệ nhân tạo ai Mercedes-Benz Vision Iconic Mercedes-Benz Vision Iconic concept thượng hải trung quốc tuần lễ thời trang xe điện ev tự lái trí tuệ nhân tạo ai

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý