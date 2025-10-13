Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Porsche 911 Turbo S Cabriolet đời mới có gì với giá trên 23 tỷ?

  • Thứ hai, 13/10/2025 09:04 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Mẫu xe thể thao mui trần Porsche 911 Turbo S Cabriolet bản facelift 992.2 cũng được trang bị công nghệ T-Hybrid, mang đến sức mạnh 711 mã lực.

porsche, 911, porsche 911, 911 turbo s, porsche 911 turbo s, 911 turbo s cabriolet, t-hybrid anh 1

Tương tự bản coupe, mẫu xe thể thao mui trần Porsche 911 Turbo S Cabriolet bản nâng cấp giữa vòng đời 992.2 cũng được thương hiệu tinh chỉnh về thiết kế cũng như hiệu năng vận hành nhờ vào công nghệ T-Hybrid.
porsche, 911, porsche 911, 911 turbo s, porsche 911 turbo s, 911 turbo s cabriolet, t-hybrid anh 2

Về ngoại hình, Porsche 911 Turbo S Cabriolet sở hữu gói ngoại thất mới với cản trước khí động học điều khiển điện. So với phiên bản 992.1, bộ lốp sau tăng thêm 10 mm bề rộng, đi kèm đĩa phanh ceramic composite PCCB tiêu chuẩn.
porsche, 911, porsche 911, 911 turbo s, porsche 911 turbo s, 911 turbo s cabriolet, t-hybrid anh 3

Trên tất cả các biến thể 911 Turbo S, Porsche trang bị tiêu chuẩn hệ thống đèn pha thông minh HD Matrix LED với nhiều tính năng hỗ trợ người lái khi vận hành vào ban đêm.
porsche, 911, porsche 911, 911 turbo s, porsche 911 turbo s, 911 turbo s cabriolet, t-hybrid anh 4

Xe có kích thước tổng thể 4.551 x 1.900 x 1.294 mm, trục cơ sở dài 2.450 mm - gần như không có sự thay đổi với biến thể coupe. Khối lượng của xe theo chuẩn DIN đạt mức 1.810 kg, nặng hơn 85 kg so với 911 Turbo S Coupe.
porsche, 911, porsche 911, 911 turbo s, porsche 911 turbo s, 911 turbo s cabriolet, t-hybrid anh 5

Porsche mang đến cho mẫu xe này 3 kiểu mâm 911 Turbo S, 911 Turbo Exclusive Design và 911 Sport Classic, kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau.
porsche, 911, porsche 911, 911 turbo s, porsche 911 turbo s, 911 turbo s cabriolet, t-hybrid anh 6

Khách hàng có thể lựa chọn giữa các màu sơn khác nhau, cao cấp nhất là thiết kế Paint to Sample Plus với giá trị lên đến 2,4 tỷ đồng, bên cạnh 5 tùy chọn phần mui bạt gồm các màu đen, nâu, đỏ, xanh, xám/đen.
porsche, 911, porsche 911, 911 turbo s, porsche 911 turbo s, 911 turbo s cabriolet, t-hybrid anh 7

Porsche 911 Turbo S Cabriolet vẫn được trang bị cánh gió sau mặc định như các thế hệ trước, hoặc chủ xe có thể nâng cấp cánh gió mới theo gói SportDesign.
porsche, 911, porsche 911, 911 turbo s, porsche 911 turbo s, 911 turbo s cabriolet, t-hybrid anh 8

Tại khu vực nội thất, khách hàng có thể tự do sáng tạo với hàng trăm tùy chọn cho chiếc Porsche 911 Turbo S Cabriolet. Nhiều chi tiết cũng được hoàn thiện với màu xám Turbonite đặc trưng trên bản hiệu năng cao này.
porsche, 911, porsche 911, 911 turbo s, porsche 911 turbo s, 911 turbo s cabriolet, t-hybrid anh 9

Xe được trang bị mặc định cấu hình 2+2, thay vì có thêm tùy chọn lược bỏ 2 ghế sau như trên bản coupe. Hãng cũng mang đến nhiều phong cách thiết kế độc đáo như Heritage Design Package Pasha hay Exclusive Manufaktur.
porsche, 911, porsche 911, 911 turbo s, porsche 911 turbo s, 911 turbo s cabriolet, t-hybrid anh 10

Porsche 911 Turbo S Cabriolet phiên bản facelift được trang bị động cơ boxer 6 xy-lanh dung tích 3.6L, sản sinh công suất tối đa 640 mã lực và mô-men xoắn 760 Nm.
porsche, 911, porsche 911, 911 turbo s, porsche 911 turbo s, 911 turbo s cabriolet, t-hybrid anh 11

Kết hợp cùng cơ cấu T-Hybrid, mẫu xe thể thao mui trần này có công suất tối đa 711 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm, mạnh hơn 61 mã lực so với phiên bản 992.1.
porsche, 911, porsche 911, 911 turbo s, porsche 911 turbo s, 911 turbo s cabriolet, t-hybrid anh 12

Khi trang bị gói Sport Chrono, Porsche 911 Turbo S Cabriolet có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,6 giây, chỉ chậm hơn bản coupe 0,1 giây. Tốc độ tối đa vẫn ở mức 322 km/h.
porsche, 911, porsche 911, 911 turbo s, porsche 911 turbo s, 911 turbo s cabriolet, t-hybrid anh 13

Thay vì một cụm eTurbo như trên 911 Carrera GTS Cabriolet, Porsche 911 Turbo S Cabriolet được bổ sung 2 cụm eTurbo, giúp tăng công suất và độ phản hồi chân ga.
porsche, 911, porsche 911, 911 turbo s, porsche 911 turbo s, 911 turbo s cabriolet, t-hybrid anh 14

Tại Việt Nam, Porsche 911 Turbo S Coupe phiên bản mới có giá khởi điểm từ 21,8 tỷ đồng, trong khi biến thể mui trần 911 Turbo S Cabriolet có giá từ 22,9 tỷ đồng.

0

Phiên bản "giá rẻ" Tesla Model Y Standard được kỳ vọng sẽ giúp tăng doanh số cho thương hiệu trong bối cảnh hãng xe này đang đi vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt với nhiều đối thủ.

Việt Hà

Ảnh: Porsche

