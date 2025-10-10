Tesla Model 3 Standard bản tiêu chuẩn được trang bị những gì?

|
Song song với chiếc Model Y Standard, Tesla cũng chính thức trình làng phiên bản nhập môn của mẫu sedan thể thao Tesla Model 3 Standard, với kỳ vọng mở rộng doanh số trong bối cảnh thị trường xe điện ngày càng khốc liệt.
Không như phiên bản tiêu chuẩn của mẫu SUV cỡ trung, thiết kế của Tesla Model 3 Standard không có sự khác biệt so với biến thể cao cấp hơn là Model 3 Premium.
Xe có kích thước 4.721 x 1.933 x 1.441 mm và khoảng sáng gầm 137 mm. Với khối lượng chỉ 1.705 kg, mẫu sedan thuần điện này nhẹ hơn 124 kg so với Model 3 Premium AWD và tương đương với Model 3 Premium RWD.
Đi kèm là thiết kế mâm Photon tiêu chuẩn kích thước 18 inch. Người dùng có thể nâng cấp mâm Nova 19 inch với giá 1.500 USD, tuy nhiên quãng đường di chuyển tối đa sẽ giảm từ 517 km xuống còn 488 km.
Tương tự phần đầu xe, đuôi của chiếc Tesla Model 3 Standard cũng không có sự thay đổi, khác với cách thương hiệu này thực hiện trên chiếc Model Y Standard vừa ra mắt.
Phiên bản nhập môn cũng có sự giới hạn trong lựa chọn màu sơn ngoại thất. Khách hàng có thể sử dụng màu sơn tiêu chuẩn xám Stealth Grey, hay tùy chọn màu sơn trắng Pearl White Multi-Coat (1.000 USD) hay đen Diamond Black (1.500 USD).
Ghế trên Tesla Model 3 Standard chỉ có duy nhất chất liệu da nhân tạo và nỉ màu tối, hỗ trợ khả năng sưởi nhưng không có thông gió. Xe vẫn sử dụng màn hình trung tâm cảm ứng 15.4 inch, nhưng vô lăng và gương chiếu hậu ngoại thất chỉnh cơ.
Xe cũng không được trang bị màn hình cảm ứng 8 inch và tính năng sưởi dành cho hàng ghế sau. Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama vẫn là trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản này.
Tesla Model 3 Standard được trang bị 1 động cơ điện và cơ cấu dẫn động cầu sau. Với bộ pin dung lượng tiêu chuẩn 69 kWh, mẫu sedan này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 97 km/h trong 5,8 giây, quãng đường di chuyển tối đa 517 km.
Với cấu hình 5 chỗ ngồi cho người lớn, Tesla Model 3 Standard vẫn có dung tích khoang hành lý tối đa 680 L, bên cạnh các hệ thống an toàn 8 camera, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù...
Ngoài ra, chủ xe có thể nâng cấp tính năng tự lái Full Self-Driving (FSD) với giá 8.000 USD. Xe hỗ trợ công nghệ sạc nhanh với công suất 225 kW, cho phép bổ sung 274 km trong vòng 15 phút sạc.
Với giá 36.990 USD, Tesla Model 3 Standard là sản phẩm dễ tiếp cận nhất của thương hiệu xe điện đến từ Mỹ, thấp hơn 5.500 USD so với Model 3 Premium RWD, và thấp hơn 3.000 USD so với Model Y Standard.
