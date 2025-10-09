Hết hưởng ưu đãi, dân Mỹ 'quay xe' với xe điện

Khảo sát mới nhất của The Harris Poll cho thấy nhu cầu xe điện tại Mỹ có thể giảm một nửa nếu chính phủ ngừng áp dụng ưu đãi thuế.

Chính phủ Mỹ trong nhiều năm qua đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy làn sóng xe điện (EV) thông qua các chính sách ưu đãi thuế hấp dẫn. Tuy nhiên, khi các chính sách này bị gỡ bỏ, sự hào hứng của người tiêu dùng Mỹ với xe điện cũng nhanh chóng giảm sút.

Từng được ca ngợi là giải pháp xanh cho tương lai, nhưng yếu tố quyết định khi chọn xe điện tại Mỹ hóa ra lại là… độ dày của ví tiền và mức độ ưu đãi từ chính phủ.

Theo một khảo sát mới được The Harris Poll công bố, phần lớn những người từng sở hữu hoặc sử dụng xe điện cho biết họ chỉ sẵn sàng quay lại với loại xe này nếu có chính sách hỗ trợ tài chính đủ hấp dẫn. Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 23 đến 25/9 với 2.095 người trưởng thành tại Mỹ. Trong số đó, 1.675 người (tương đương 80%) cho biết họ dự định sẽ mua hoặc thuê xe trong tương lai. Trong nhóm này, 485 người, chiếm khoảng 29%, nói rằng họ có khả năng chọn xe điện.

Đáng chú ý, trong nhóm từng sử dụng xe điện nhưng đã quay lại xe xăng hoặc hybrid, có tới 60% cho rằng họ cần ít nhất 5.000 USD tiền hỗ trợ mới cân nhắc mua EV trở lại. Khoảng 30% muốn mức hỗ trợ từ 2.500 đến 4.999 USD , trong khi chỉ 11% sẵn sàng chấp nhận khoản ưu đãi dưới 2.500 USD .

Khảo sát cho thấy phần lớn người dùng chỉ quay lại với xe điện nếu được ưu đãi ít nhất 5.000 USD . Trước đó, chính phủ Mỹ đã có chương trình tín dụng thuế cho xe điện với mức giảm 7.500 USD cho xe mới và 4.000 USD nếu mua xe đã qua sử dụng tại đại lý.

Ông Greg Paratore, chuyên gia tư vấn cao cấp của The Harris Poll, nhận định rằng khả năng chi trả vẫn là mối quan tâm hàng đầu của 64% người mua xe điện. Dù chính sách thuế mới có thể làm giảm đáng kể nhu cầu, ông cho rằng đây cũng là cơ hội để các hãng xe xây dựng lại lòng tin bằng cách san sẻ gánh nặng chi phí với khách hàng.

Một ví dụ điển hình là Hyundai, khi hãng này vừa công bố giảm giá mạnh cho mẫu Ioniq 5 đời 2026 tới 9.800 USD sau khi ưu đãi thuế bị loại bỏ. Ngoài ra, Hyundai còn tặng thêm 7.500 USD tiền mặt cho những khách hàng mua các phiên bản Ioniq 5 đời 2025 còn tồn kho. Trong khi đó, Tesla vừa ra mắt phiên bản "giá rẻ" của chiếc Model Y và Model 3 nhằm thu hút nhóm khách hàng lần đầu tiếp xúc với EV.

Khi hỗ trợ tài chính biến mất, niềm đam mê xe điện của người Mỹ cũng nhanh chóng "tụt pin". Do đó, các hãng xe thi nhau "đạp giá", khiến giá trị thực tế của những chiếc xe được mua trước đó giảm mạnh, ảnh hưởng đến những người từng ủng hộ loại phương tiện này.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Ford, Jim Farley, cảnh báo rằng nhu cầu xe điện tại Mỹ có thể giảm tới một nửa do việc gỡ bỏ ưu đãi thuế. Nếu kịch bản này xảy ra, thị phần xe điện ở Mỹ có thể rơi xuống khoảng 5%, mức tương đương năm 2022 – thời điểm trước khi chính sách hỗ trợ tài chính được áp dụng rộng rãi. Tình hình hiện nay cho thấy, "tình yêu" của người Mỹ dành cho xe điện dường như chỉ bền vững khi có thêm vài nghìn USD tiền hỗ trợ – một mối quan hệ mà tiền bạc rõ ràng vẫn là yếu tố gắn kết chính.