Đức lên kế hoạch gia hạn miễn thuế cho xe điện

Chính phủ Đức sẽ kéo dài thời hạn miễn thuế cho các mẫu xe điện trong nỗ lực hỗ trợ ngành công nghiệp ôtô chuyển hướng trước kỷ nguyên điện hóa.

Người phát ngôn Bộ Tài chính Đức Maximilian Kall cho biết Bộ trưởng Tài chính kiêm Phó Thủ tướng Lars Klingbeil sẽ sớm trình dự thảo luật duy trì chính sách miễn thuế phương tiện đối với xe điện đến năm 2035. Chính sách này vốn dự kiến hết hiệu lực vào đầu năm 2026.

Bộ trưởng Tài chính kiêm Phó Thủ tướng Đức Lars Klingbeil sẽ sớm trình dự thảo luật duy trì chính sách miễn thuế phương tiện đối với xe điện đến năm 2035 nhằm "cứu vãn" nền công nghiệp ôtô đang có dấu hiệu đi xuống.

"Để có thêm nhiều xe điện lăn bánh trong những năm tới, chúng ta cần đặt ra các ưu đãi phù hợp ngay từ bây giờ", ông Klingbeil, thành viên đảng Dân chủ Xã hội (SPD), nói với hãng tin DPA.

Theo ước tính, việc gia hạn chính sách sẽ khiến chính phủ liên bang thất thu khoảng 600 triệu Euro ( 703 triệu USD ) tiền thuế đến năm 2029. Giới chức tin rằng đây là khoản đầu tư cần thiết để duy trì lợi thế cạnh tranh của ngành công nghiệp ôtô Đức trong giai đoạn chuyển đổi.

Tuy ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng trong thời gian gần đây, nền công nghiệp ôtô Đức đang phải đối mặt với các thách thức lớn như nhu cầu xe điện sụt giảm, giá năng lượng cao, cạnh tranh từ Trung Quốc và căng thẳng thương mại với Mỹ.

Theo Cơ quan Giao thông Liên bang Đức (KBA), doanh số xe thuần điện trong tháng 9 tăng 32%, đạt 45.495 chiếc.

Các tập đoàn lớn như Volkswagen đã tuyên bố cắt giảm sản lượng, trong khi Robert Bosch thông báo sa thải 13.000 nhân viên. Hãng linh kiện ZF Friedrichshafen cũng cho biết sẽ loại bỏ 7.600 vị trí tại mảng hệ truyền động điện hóa do nhu cầu thấp.

Theo thống kê của Bloomberg, các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp ôtô Đức có kế hoạch cắt giảm hơn 100.000 việc làm từ nay đến năm 2030, trong đó Volkswagen sẽ cho thôi việc hơn 35.000 nhân sự.

Ông Klingbeil nhấn mạnh: "Chúng ta cần một gói giải pháp mạnh mẽ để dẫn dắt ngành công nghiệp ôtô Đức bước vào tương lai và bảo vệ việc làm. Chúng tôi muốn những chiếc xe tốt nhất tiếp tục được sản xuất tại Đức".

Động thái gia hạn miễn thuế diễn ra ngay trước thềm "hội nghị ôtô" ngày 9/10, quy tụ các quan chức chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện công đoàn. Cuộc họp dự kiến tập trung bàn cách giúp ngành công nghiệp ôtô vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời duy trì vị thế trung tâm sản xuất xe hàng đầu châu Âu.

Bên cạnh vấn đề hỗ trợ xe điện, hội nghị cũng sẽ thảo luận mốc 2035 của Liên minh châu Âu (EU) – thời điểm cấm bán xe mới sử dụng động cơ đốt trong, chỉ cho phép xe phát thải bằng 0.

Liên minh cầm quyền giữa Thủ tướng Friedrich Merz (đảng Bảo thủ CDU) và Phó Thủ tướng Klingbeil (đảng SPD) đang chia rẽ sâu sắc về vấn đề này. Ông Merz gần đây kêu gọi EU xem xét lại mục tiêu 2035, cho rằng ngành công nghiệp ôtô cần "một lộ trình linh hoạt hơn" để đạt trung hòa carbon. Một số thành viên SPD, trong đó có Bộ trưởng Môi trường Carsten Schneider, tỏ ra không hài lòng với đề xuất của Merz, song đảng này được cho là sẽ sớm thống nhất quan điểm.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi EU từ bỏ mốc thời gian 2035 nhằm chấm dứt bán xe chạy xăng, dầu, thay vào đó cho phép ngành công nghiệp ôtô đang gặp khó khăn có một lộ trình linh hoạt hơn để đạt mục tiêu trung hòa carbon.

Thủ tướng Merz nói trong buổi phỏng vấn với kênh n-tv: "Chúng tôi chưa đạt được đồng thuận trong liên minh, nhưng hy vọng điều đó sẽ sớm xảy ra. Tôi không muốn Đức nằm trong nhóm quốc gia cố chấp giữ một lệnh cấm sai lầm".

Thủ hiến bang Niedersachsen Olaf Lies, nơi chính quyền là cổ đông lớn thứ hai của Volkswagen, cho rằng ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo vệ việc làm: "Mục tiêu chỉ bán xe điện vào năm 2035 là không thực tế. Động cơ đốt trong, đặc biệt là PHEV hoặc xe dùng nhiên liệu thay thế, vẫn cần được phép tiếp tục tồn tại".

Trước đó, Hội nghị Đối thoại Chiến lược lần thứ 3 giữa Ủy ban châu Âu (EC) và giới lãnh đạo các hãng xe được tổ chức tại Brussels (Bỉ) vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trước đề xuất mở rộng các loại công nghệ mới như hybrid hay pin nhiên liệu hydrogen...

Việc kéo dài ưu đãi thuế cho xe điện cho thấy chính phủ Đức đang cố gắng cân bằng giữa cam kết môi trường và bảo vệ ngành công nghiệp trụ cột. Trong bối cảnh các hãng xe nội địa vật lộn với doanh số sụt giảm và áp lực cạnh tranh toàn cầu, chính sách này có thể trở thành bước đệm quan trọng giúp nước Đức giữ vững vị thế "trái tim" của ngành công nghiệp ôtô châu Âu trong kỷ nguyên điện hóa.