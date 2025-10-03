Sau Bosch, ZF Group cắt giảm hơn 7.600 việc làm

Động thái này nằm trong kế hoạch tái cấu trúc sâu rộng của ZF nhằm cắt giảm chi phí và ứng phó với nhu cầu xe điện suy yếu.

ZF Friedrichshafen – nhà cung ứng linh kiện ôtô hàng đầu của Đức – sẽ cắt giảm hơn 7.600 việc làm tại bộ phận công nghệ truyền động điện hóa từ nay đến năm 2030, tương đương 25% số lượng lao động của đơn vị này.

ZF Friedrichshafen là nhà cung cấp linh kiện ôtô hàng đầu của Đức. Trước sức ép về thị trường cũng như nhu cầu xe điện sụt giảm, hãng đã lên kế hoạch cắt giảm hơn 7.600 việc làm cho đến năm 2030.

Thỏa thuận tái cấu trúc được ZF ký kết với hội đồng lao động và công đoàn IG Metall nhằm ứng phó với sức cầu xe điện suy yếu, căng thẳng thương mại toàn cầu và gánh nặng nợ lớn từ các thương vụ thâu tóm trước đây.

ZF cho biết kế hoạch cắt giảm 7.600 việc làm sẽ đi kèm với việc rút ngắn giờ làm việc, hoãn thời điểm tăng lương và triển khai các gói nghỉ hưu sớm cũng như trợ cấp thôi việc, trong khi cam kết không có sa thải cưỡng bức. Các biện pháp này dự kiến giúp công ty tiết kiệm hơn 500 triệu Euro ( 536 triệu USD ) vào năm 2027.

Các sản phẩm của ZF Friedrichshafen đa dạng từ hệ thống truyền động, khung gầm và hệ thống treo, công nghệ an toàn cao cấp ADAS... trên ôtô, xe tải, xe buýt, phương tiện công nghiệp và cả ngành hàng không vũ trụ.

Theo thỏa thuận, thời gian làm việc hàng tuần tại các nhà máy ở Đức sẽ giảm khoảng 7% đến năm 2027. Đồng thời, mức tăng lương 3,1% vốn dự kiến áp dụng từ tháng 4/2026 sẽ được lùi lại đến tháng 10/2026.

ZF đang sử dụng khoảng 30.000 lao động trong mảng công nghệ truyền động, chuyên sản xuất hệ truyền động cho động cơ đốt trong, hybrid và thuần điện. Dù từng cân nhắc tách riêng, công ty khẳng định vẫn sẽ giữ lại bộ phận này.

Việc cắt giảm hơn 7.600 việc làm của ZF được kỳ vọng sẽ tiết kiệm chi phí khoảng 536 triệu USD . Đồng thời, mức tăng lương 3,1% vốn dự kiến áp dụng từ tháng 4/2026 sẽ được lùi lại đến tháng 10/2026.

Thỏa thuận tái cấu trúc được đưa ra chỉ ít ngày sau khi ông Mathias Miedreich chính thức đảm nhận vị trí CEO, thay thế ông Holger Klein – người rời nhiệm sở sớm do bất đồng về tương lai bộ phận truyền động. Ông Miedreich mô tả đây là "những bước đi mới" cho ngành công nghiệp, dù phải chấp nhận "những cắt giảm đau đớn" với nhân viên.

Các nhà cung ứng ôtô Đức đang đối mặt áp lực lớn. Chỉ tuần trước, Bosch cũng thông báo sẽ cắt giảm thêm 13.000 việc làm. Từ năm 2023 đến nay, ngành công nghiệp ôtô Đức đã mất khoảng 55.000 việc làm, trong đó các nhà cung ứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, theo số liệu từ hiệp hội VDA. ZF cam kết sẽ hỗ trợ nhân viên chuyển sang các vị trí mới, bao gồm cơ hội đào tạo lại và nâng cao kỹ năng, trong nỗ lực cân bằng giữa tái cấu trúc doanh nghiệp và bảo đảm an sinh lao động.

Trước đó, một nhà cung cấp linh kiện ôtô hàng đầu là Bosch cũng vừa công bố kế hoạch cắt giảm hơn 13.000 việc làm trước giữa lo ngại thị trường ôtô suy yếu, đặc biệt tại châu Âu nơi áp dụng kế hoạch điện hóa 100% vào năm 2035.

Ông Achim Dietrich – Chủ tịch Hội đồng Lao động của ZF – nhấn mạnh thỏa thuận lần này cho thấy niềm tin vào công nghệ "Made in Germany". Trong khi đó, bà Barbara Resch của IG Metall cho rằng người lao động đã có những nhượng bộ, đồng thời kỳ vọng ZF sẽ tiếp tục là "cỗ máy việc làm" trong tương lai. Trong một diễn biến khác, Volkswagen đã lên kế hoạch cắt giảm 35.000 việc làm tại Đức trước năm 2030 nhằm đối phó với sức mua xe điện kém dần.