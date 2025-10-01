Siêu xe Lamborghini Revuelto Mansory Initiate độc bản của tay đua F1

|
Ra mắt vào cuối năm 2024, Mansory Initiate là gói nâng cấp hiệu năng của hãng độ đến từ Đức dành cho siêu xe Lamborghini Revuelto. Mỗi chiếc xe đều được thiết kế khác nhau theo ý thích của chủ sở hữu.
|
Mới đây, Mansory vừa giới thiệu chiếc Lamborghini Revuelto Mansory Initiate dành riêng cho tay đua F1 người Pháp Esteban Ocon, sở hữu nhiều chi tiết cá nhân hóa độc đáo.
|
Nhìn từ phía trước, Lamborghini Revuelto Mansory Initiate táo bạo hơn với thiết kế khí động học cùng nhiều đường cắt xẻ, đi kèm logo Mansory phát sáng ở nắp capo.
|
Đặc biệt, phần thân xe được phối giữa sắc đỏ và đen theo hiệu ứng Ombré vốn đòi hỏi tay nghề cao. Siêu xe được trang bị bộ mâm FV.10 21 inch ở cầu trước và 22 inch ở cầu sau.
|
Chiếc Revuelto Mansory Initiate này sở hữu nhiều chi tiết ngoại thất được làm từ sợi carbon đúc, giúp mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ và tối ưu về mặt trọng lượng.
|
Cánh gió khí động học điều khiển điện được tinh chỉnh lại, trong khi khuếch tán gió cản sau được mở rộng bằng sợi carbon đúc, lấy cảm hứng từ siêu xe Lamborghini Centenario.
|
Chủ nhân của những chiếc Lamborghini Revuelto có thể thỏa sức sáng tạo với rất nhiều lựa chọn về màu sắc và chất liệu da ghế, đường chỉ may, họa tiết, ốp nội thất...
|
Với tay đua Esteban Ocon, chiếc siêu xe của anh nổi bật hơn với số đeo 31 và tên viết tắt "EO" xuất hiện tại nhiều vị trí như huy hiệu Mansory, ốp ngoại thất, tapi cửa, trần xe...
|
Lamborghini Revuelto được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L, được Mansory nâng cấp công suất từ 825 mã lực lên mức 880 mã lực và mô-men xoắn 760 Nm.
|
Nhờ vào đó, Lamborghini Revuelto Mansory Initiate có công suất tối đa lên đến 1.070 mã lực, giúp siêu xe hybrid này tăng tốc 0-100 km/h trong 2,4 giây, tốc độ tối đa đạt 354 km/h.
|
Mức giá chiếc siêu xe thuộc sở hữu của tay đua Esteban Ocon không được công bố. Tại các đại lý ở châu Âu, Lamborghini Revuelto Mansory Initiate có giá khoảng 910.000 đến 950.000 Euro (khoảng 1,07 - 1,12 triệu USD).
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.