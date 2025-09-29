Siêu du thuyền lấy cảm hứng từ siêu xe Lamborghini Fenomeno

|
Tại triển lãm Monaco Yacht Show 2025, Lamborghini và The Italian Sea Group đã chính thức giới thiệu mẫu siêu du thuyền Tecnomar for Lamborghini 101FT.
|
Trước đó, hai thương hiệu này đã có lần hợp tác vào năm 2020 với chiếc Tecnomar for Lamborghini 63, vốn được lấy cảm hứng từ siêu xe Lamborghini Sián FKP 37.
|
Trong lần tái hợp này, Tecnomar for Lamborghini 101FT là mẫu thiết kế mới, vốn được mô phỏng theo siêu xe bản giới hạn Lamborghini Fenomeno vừa ra mắt.
|
Cùng là các kiệt tác "Made in Italy", Tecnomar for Lamborghini 101FT có kích thước 101 feet (khoảng 31 m), sở hữu màu sơn vàng Giallo Crius đặc trưng của Fenomeno.
|
Ngoài ra, các chi tiết ngoại thất của Tecnomar for Lamborghini 101FT cũng mô phỏng theo các hốc gió của siêu xe này, bên cạnh cụm đèn trước và sau quen thuộc.
|
Khoang lái (Helm Station) của mẫu du thuyền này lại lấy cảm hứng từ siêu xe Lamborghini Temerario, bao gồm ghế đua bằng sợi carbon và dây đai an toàn đa điểm.
|
Ngoài ra, các chi tiết nội thất cũng có sự tương đồng với các mẫu xe của Lamborghini về màu sắc, đường may và hình dạng, với các họa tiết hình lục giác và "Ypsilon".
|
Du thuyền có khả năng chuyên chở tối đa 9 hành khách và có 3 cabin cho thủy thủ đoàn, đảm bảo môi trường rộng rãi và thoải mái, ngay cả đối với những chuyến đi dài ngày.
|
Tecnomar for Lamborghini 101FT được trang bị 3 động cơ MTU 16V 2000 M96L cho ra công suất hơn 7.800 mã lực, sử dụng cánh quạt bề mặt. Cơ cấu này cho phép du thuyền đạt tốc độ hành trình 35 hải lý/giờ, và tốc độ tối đa lên đến 45 hải lý/giờ.
|
Trong khi đó, Lamborghini Fenomeno là siêu phẩm mới nhất của thương hiệu đến từ Sant'Agata Bolognese, được phát triển trên nền tảng Revuelto. Nhiều chi tiết ngoại thất của siêu xe này lấy cảm hứng từ huyền thoại Countach.
|
Lamborghini Fenomeno vẫn được trang bị cơ cấu V12 Hybrid HPEV, gồm động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L 835 mã lực. Với 3 động cơ điện phụ trợ, siêu xe này có sức mạnh tối đa 1.080 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,4 giây, tốc độ tối đa hơn 350 km/h.
|
Chỉ có 29 chiếc Lamborghini Fenomeno được chế tạo, bên cạnh 1 chiếc thuộc sở hữu của nhà máy. Mức giá của mẫu xe này được dự đoán vào khoảng 3,5 triệu USD, và toàn bộ 29 chiếc đều đã có chủ trước khi ra mắt toàn cầu.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.