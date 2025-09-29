Siêu du thuyền lấy cảm hứng từ siêu xe Lamborghini Fenomeno

Chỉ có 29 chiếc Lamborghini Fenomeno được chế tạo, bên cạnh 1 chiếc thuộc sở hữu của nhà máy. Mức giá của mẫu xe này được dự đoán vào khoảng 3,5 triệu USD , và toàn bộ 29 chiếc đều đã có chủ trước khi ra mắt toàn cầu.