Mercedes-Benz S 580 4MATIC Night Edition giới hạn 20 chiếc tại Nhật

  • Thứ bảy, 27/9/2025 06:55 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Mẫu sedan hạng sang Mercedes-Benz S 580 4MATIC Night Edition sở hữu phối màu tối đặc biệt ở cả ngoại thất và nội thất, và chỉ được sản xuất giới hạn 20 chiếc tại Nhật Bản.

Mercedes-Benz tại Nhật Bản vừa chính thức trình làng bản đặc biệt của mẫu sedan siêu sang S 580 L "Night Edition" (Phiên bản Bóng đêm). Chỉ có 20 chiếc được sản xuất, phân bổ đều giữa cấu hình tay lái thuận và tay lái nghịch.
Dựa trên bản kéo dài trục cơ sở, Mercedes-Benz S 580 Night Edition sở hữu màu sơn đen bóng Obsidian Black cùng gói ngoại thất thể thao AMG Line, mâm 20 inch và gói trang trí Night Package với các chi tiết mạ chrome tối màu.
Ghế ngồi trên xe được bọc da Nappa Exclusive cao cấp màu đen, bên cạnh bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 12.3 inch và màn hình trung tâm cảm ứng OLED 12.8 inch quen thuộc.
Đúng với chủ đề "Night Edition", ốp nội thất của xe được làm từ gỗ Bạch Dương Slate Poplar được xử lý veneer bóng và bệ bước phát sáng logo cũng được làm tối màu.
Hàng ghế sau được trang bị gói tiện nghi Rear Comfort Package với đệm chân cho ghế VIP, máy tính bảng đa tính năng và 2 màn hình giải trí MBUX kích thước 11.6 inch.
Mercedes-Benz S 580 4MATIC được trang bị động cơ V8 Biturbo 4.0L, sản sinh công suất tối đa 503 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Cơ cấu này đi kèm công nghệ mild-hybrid, bao gồm động cơ điện ISG và bộ pin khoảng 1 kWh.
Mercedes-Benz S 580 Night Edition có giá khởi điểm từ 26,56 triệu yen (khoảng 177.300 USD). Những chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao ngay trong tháng 10/2025.

Việt Hà

Ảnh: Mercedes-Benz Japan

