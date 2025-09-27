Mercedes-Benz S 580 4MATIC Night Edition giới hạn 20 chiếc tại Nhật

Mercedes-Benz tại Nhật Bản vừa chính thức trình làng bản đặc biệt của mẫu sedan siêu sang S 580 L "Night Edition" (Phiên bản Bóng đêm). Chỉ có 20 chiếc được sản xuất, phân bổ đều giữa cấu hình tay lái thuận và tay lái nghịch.

Đúng với chủ đề "Night Edition", ốp nội thất của xe được làm từ gỗ Bạch Dương Slate Poplar được xử lý veneer bóng và bệ bước phát sáng logo cũng được làm tối màu.

Hàng ghế sau được trang bị gói tiện nghi Rear Comfort Package với đệm chân cho ghế VIP, máy tính bảng đa tính năng và 2 màn hình giải trí MBUX kích thước 11.6 inch.

Mercedes-Benz S 580 4MATIC được trang bị động cơ V8 Biturbo 4.0L, sản sinh công suất tối đa 503 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Cơ cấu này đi kèm công nghệ mild-hybrid, bao gồm động cơ điện ISG và bộ pin khoảng 1 kWh.

Mercedes-Benz S 580 Night Edition có giá khởi điểm từ 26,56 triệu yen (khoảng 177.300 USD ). Những chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao ngay trong tháng 10/2025.

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.