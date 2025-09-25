'Bóc giá' siêu xe Lamborghini Huracan STJ rao bán gần 800.000 USD

Tuy nhiên, giá trị của siêu xe này không chỉ nằm ở những tính năng, trang bị hay số lượng giới hạn. Đây là mẫu xe đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ "vàng son" với động cơ V10 hút khí tự nhiên của Lamborghini. Mẫu xe kế nhiệm Huracan là Temerario chỉ còn được trang bị động cơ V8 twin-turbo và cơ cấu hybrid.