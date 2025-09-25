'Bóc giá' siêu xe Lamborghini Huracan STJ rao bán gần 800.000 USD

|
Nhằm kỷ niệm dòng siêu xe sử dụng động cơ V10 hút khí tự nhiên cuối cùng, Lamborghini đã giới thiệu phiên bản đặc biệt Huracan STJ với số lượng giới hạn 10 chiếc.
|
Sau khi được trình làng vào tháng 4/2024 và bắt đầu bàn giao từ giữa năm nay, chiếc Lamborghini Huracan STJ đầu tiên đã có mặt tại một đại lý siêu xe nổi tiếng ở Mỹ.
|
Trái với mong đợi của nhiều tín đồ tốc độ, thiết kế của Lamborghini Huracan STJ không có nhiều điểm khác biệt so với phiên bản hiệu năng cao Huracan STO. Mức giá của tùy chọn "STJ Edition" lên đến 27.100 USD.
|
Tương tự như Huracan STO, siêu xe này có kết cấu nắp capo mở ngược "Cofango" và nắp động cơ tháo rời, tương tự như siêu xe đua Huracán LP 620-2 Super Trofeo.
|
Cản trước được bổ sung 2 cánh gió phụ bằng sợi carbon tương tự Huracan STO SC 10° Anniversario. Tùy chọn cản trước bằng sợi carbon bóng có mức giá 8.700 USD.
|
Chiếc xe này mang màu sơn xanh Blu Eliadi có giá lên đến 19.600 USD. Bộ tem đặc trưng của siêu xe này có giá 10.800 USD, trong khi số đeo "63" ở hai cửa xe có giá 9.200 USD.
|
Đi kèm là bộ mâm forged đa chấu Hek được sơn màu đen nhám 20 inch trị giá 2.100 USD. Hệ thống đĩa phanh carbon-ceramic và cùm phanh Lamborghini màu đỏ có giá 1.400 USD.
|
Cản sau của Lamborghini Huracan STJ cũng được cá nhân hóa bởi chất liệu sợi carbon với số tiền 9.500 USD, cánh gió khí động học cỡ lớn bằng sợi carbon trang trí logo "Lamborghini" có giá lên đến 9.500 USD.
|
Phong cách nội thất của Lamborghini Huracan STJ cũng không khác biệt gì nhiều so với Huracan STO, tuy nhiên "Yêu cầu nâng cấp nội thất Ad Personam" có giá 2.200 USD, đi kèm "Yêu cầu nâng cấp nội thất Ad Personame cá nhân hóa" lên đến 132.400 USD.
|
Xe được trang bị ghế thể thao bọc Alcantara màu đen Nero Cosmus có giá 7.800 USD, các tùy chọn đường chỉ khâu nội thất là 900 USD. Đặc biệt, tùy chọn dây đai an toàn màu đỏ Rosso Alala có giá lên đến 1.800 USD.
|
Các trang bị như đường chỉ thêu trên vô lăng thể thao, huy hiệu Lamborghini trên bảng taplo, bình cứu hỏa, đèn chiếu logo Lamborghini trên mặt đất, ốp sàn xe sợi carbon có giá lần lượt là 300 USD, 1.000 USD, 900 USD, 365 USD và 4.800 USD.
|
|
Trên mỗi chiếc siêu xe bản đặc biệt này là huy hiệu "STJ 1 di 10", đồng thời chủ nhân của chiếc xe cũng thiết kế riêng huy hiệu mang quốc kỳ Mỹ.
|
Odo của siêu xe tại thời điểm bấy giờ chỉ đạt 45 dặm (hơn 72 km), cho thấy tình trạng của chiếc xe gần như mới tinh.
|
Được phát triển từ Huracan STO, Lamborghini Huracan STJ vẫn được trang bị động cơ V10 hút khí tự nhiên 5.2L, sản sinh công suất 640 mã lực và mô-men xoắn 565 Nm.
|
Đi kèm với động cơ này là hộp số ly hợp kép 7 cấp LDF (Lamborghini Doppia Frizione) và hệ dẫn động cầu sau. Cánh gió sau được điều chỉnh nghiêng thêm 3°, giúp tăng khả năng khí động học thêm 10% so với Lamborghini Huracan STO.
|
Hiệu suất vận hành của siêu xe này không được Lamborghini công bố. Hãng chỉ có biết Huracan STJ có thành tích tốt hơn Huracan STO hơn 1 giây tại trường đua Nardò (Italy).
|
Trước đó, Lamborghini Huracan STO bản tiêu chuẩn có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3 giây, 0-200 km/h trong 9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 310 km/h.
|
Một số tùy chọn an toàn, vốn được trang bị miễn phí trên các mẫu xe phổ thông, lại có mức giá không tưởng trên chiếc Huracan như cảnh báo trộm có giá 700 USD, kiểm soát hành trình tiêu chuẩn có giá 1.000 USD...
|
Sau khi cộng hết các tùy chọn, số tiền mà chủ nhân đầu tiên của siêu xe này bỏ ra khoảng 613.000 USD. Tuy nhiên, chiếc Lamborghini Huracan STJ này đã nhanh chóng tìm được chủ mới với số tiền niêm yết 795.900 USD.
|
Tuy nhiên, giá trị của siêu xe này không chỉ nằm ở những tính năng, trang bị hay số lượng giới hạn. Đây là mẫu xe đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ "vàng son" với động cơ V10 hút khí tự nhiên của Lamborghini. Mẫu xe kế nhiệm Huracan là Temerario chỉ còn được trang bị động cơ V8 twin-turbo và cơ cấu hybrid.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.