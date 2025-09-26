Cận cảnh siêu xe Pagani Utopia của nữ đại gia Singapore

|
Pagani Utopia là dòng siêu xe thứ ba mà thương hiệu này ra mắt toàn cầu, sau Zonda và Huayra. Mẫu hypercar này được giới thiệu tại Singapore vào đầu năm 2024 và tính đến nay có ít nhất 3 chiếc được chế tạo cho thị trường này.
|
Thông thường, khách hàng có thể yêu cầu được nhận xe tại nơi sinh sống. Một số khác muốn được trải nghiệm quy trình bàn giao xe ngay tại nhà máy Pagani ở San Cesario sul Panaro (Italy) với sự có mặt của ông Horacio Pagani.
|
Chiếc Pagani Utopia thứ ba này thuộc sở hữu của doanh nhân Amanda Toh Steckler. Bà từng là chủ tịch hội McLaren Owners Club Singapore khi sở hữu những mẫu hypercar đình đám như Senna, Speedtail, Elva và Sabre.
|
Chiếc Pagani Utopia này được bàn giao vào khoảng tháng 6/2025, nổi bật với ngoại thất cá nhân hóa bởi tông màu xanh Blu Francia, đi kèm sọc trang trí phong cách Huayra BC màu đỏ Rosso Dubai và Beige Roma kéo dài theo thân xe.
|
Thiết kế của Utopia phải mất hơn 6 năm với hàng nghìn bản vẽ, 10 mô hình kích thước 1:5 và 2 mô hình kích thước 1:1. Tính khí động học của siêu xe này được tinh chỉnh bởi mô phỏng điện toán động lực học chất lưu (CFD) và hầm gió.
|
Nắp capo và nắp máy vẫn được thiết kế mở ngược như Huayra, tuy nhiên cơ cấu cửa cánh chim gullwing đã được thay thế bằng thiết kế nhị diện, vốn có thể áp dụng cho cả Pagani Utopia Roadster (mui trần).
|
Thay vì chọn thiết kế mâm khí động học bằng sợi carbon bất đối xứng, chủ nhân của siêu xe này đã sử dụng mâm APP Tech 9 chấu mạ chrome và cùm phanh màu cam.
|
So với Huayra, hệ thống đèn hậu LED được cắt giảm từ 3 bóng xuống 2 bóng tại mỗi bên. Họa tiết bên trong cụm đèn mô phỏng lại thiết kế turbine của động cơ máy bay.
|
Nội thất Pagani Utopia mang đến cảm giác choáng ngợp với hàng loạt phím bấm và bảng đồng hồ được mạ chrome bóng. Màn hình trung tâm trên Huayra đã được lược bỏ.
|
Ghế ngồi được thiết kế cổ điển với bề mặt da màu đỏ Vermiglio kết hợp cùng các đường chỉ màu xanh Blu Ossido, phối hợp giữa các chất liệu Alcantara và sợi carbon.
|
Pagani Utopia được trang bị khối động cơ V12 twin-turbo 6.0L do các kỹ sư AMG lắp ráp thủ công, mang đến công suất tối đa 864 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.100 Nm.
|
Pagani cho phép khách hàng nâng cấp hộp số sàn 7 cấp "thuần chất" với trang bị chân côn. Nữ chủ nhân của siêu xe này đã lựa chọn hộp số sàn tự động AMT 7 cấp Xtrac.
|
Phần thân vỏ bằng chất liệu composite, giúp giảm 20% số lượng chi tiết lắp ghép. Điều này giúp cho Utopia có khối lượng khô khoảng 1.280 kg, nhẹ hơn Huayra khoảng 70 kg.
|
Khả năng tăng tốc cũng như vận tốc tối đa của siêu xe này không được công bố. Đối với phiên bản mui trần Utopia Roadster, tốc độ được giới hạn điện tử ở mức 350 km/h.
|
Toàn bộ 99 chiếc Pagani Utopia đã có chủ trước khi được giới thiệu trước công chúng. Tại thời điểm ra mắt, mức giá của mẫu hypercar này được dự đoán khoảng 2,2 triệu USD.
|
Hiện tại, siêu xe Pagani Utopia của nữ đại gia Singapore này đang tham gia hành trình Gumball 3000 năm nay với Team 21, xuất phát từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và kết thúc tại đảo Ibiza (Tây Ban Nha). Năm ngoái, Team 21 cũng tham gia hành trình Saigon - Singapore cùng với chiếc McLaren 765LT.
