'Xe cơ bắp' Ford Mustang RTR Spec 5 mạnh 882 mã lực, giá 160.000 USD

  • Thứ bảy, 27/9/2025 11:18 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Ford Mustang RTR Spec 5 sở hữu gói độ thân rộng của RTR Vehicles cùng mức công suất 882 mã lực và chỉ sản xuất giới hạn 50 chiếc.

Bên cạnh Shelby, RTR Vehicles cũng là một hãng độ có quan hệ mật thiết với Ford. Thương hiệu này vừa cho ra mắt gói nâng cấp RTR Spec 5 trên chiếc Mustang.
Trước đó, RTR Vehicles từng ra mắt các gói nâng cấp Spec 1, Spec 2 và Spec 3 cho dòng Ford Mustang thế hệ thứ 7. Phần đầu của chiếc xe thể thao này không có quá nhiều khác biệt so với các dự án trước đây.
Tuy nhiên, Ford Mustang RTR Spec 5 là một bước nhảy vọt về thiết kế thân rộng của thương hiệu này này. Không phải là những chi tiết lắp ráp rời như các hãng độ khác, đây là một hệ thống tích hợp hoàn chỉnh vào ngoại thất của chiếc xe.
Mỗi chi tiết đều được thiết kế tỉ mỉ để tạo sự liền mạch với các đường nét thân xe. Tất cả các điểm lắp ráp đều được ẩn bên dưới bề mặt, giúp loại bỏ các mấu nối lộ thiên.
Khách hàng có thể lựa chọn nhiều màu sắc ngoại thất cho chiếc Mustang. Ngoài ra, RTR còn cung cấp thêm tùy chọn màu sơn Premium có giá 7.500 USD, hoặc tùy chọn sơn đổi màu hoặc sơn Paint-to-Sample trị giá 15.000 USD.
Xe được trang bị mâm forged thiết kế mới RTR Aero 5 Evo kích thước 20 inch với các màu sắc Forged Charcoal, Podium Champagne hay Vapor Silver, đi kèm lốp Michelin Pilot Sport 4S và hệ thống phanh Brembo hiệu năng cao.
RTR Spec 5 là dự án đầu tiên của hãng độ này sở hữu các chi tiết ngoại thất bằng sợi carbon đi kèm gói nâng cấp thân rộng trên dòng Ford Mustang S650 thế hệ thứ bảy.
Tương tự hốc bánh trước, hốc bánh sau cũng được mở rộng nhờ vào các chi tiết ốp khí động học bằng sợi carbon. Xe cũng được bổ sung cánh gió đuôi vịt phía sau và hệ thống ống xả thể thao điều khiển điện của thương hiệu Borla.
Tận dụng thiết kế ghế đua Recaro nguyên bản của chiếc Mustang GT, RTR đã tinh chỉnh lại ngoại hình bởi các chi tiết màu xám Cool Grey và đệm da lộn đặc trưng, vốn lấy cảm hứng từ siêu xe Ford GT.
Nhiều chi tiết cũng được tinh chỉnh như huy hiệu có khắc chữ ký của Vaughn Gittin Jr. trên bảng điều khiển, đầu cần số RTR có thiết kế hình giọt nước công thái học...
Trái tim của Ford Mustang RTR Spec 5 là khối động cơ V8 dung tích 5.0L quen thuộc của Mustang GT, tuy nhiên giờ đây đạt công suất hơn 882 mã lực và mô-men xoắn 895 Nm.
Chiếc xe có thông số vượt trội hơn mức nguyên bản là 493 mã lực nhờ vào hệ thống siêu nạp Whipple Stage 2 3.0L, đi kèm với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 10 cấp.
Xe được trang bị phanh Drift điện tử nguyên bản, được đồng phát triển bởi nhà sáng lập hãng độ Vaughn Gittin Jr., nhà vô địch Formula Drift Chelsea DeNofa và Ford.
Hệ thống treo RTR Tactical Performance cho phép người lái có thể điều chỉnh 30 hướng lò xo trụ trước và bộ giảm chấn sau, kết hợp với lò xo có thể điều chỉnh độ cao và thanh cân bằng trước và sau có thể điều chỉnh được.
Ford Mustang RTR Spec 5 chỉ được sản xuất giới hạn 50 chiếc cùng mức giá 159.999 USD. Con số này đã bao gồm giá trị chiếc Mustang GT đời 2026 cùng tùy chọn Performance Package.

Việt Hà

Ảnh: RTR Vehicles

