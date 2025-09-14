Ford Ranger Raptor ra mắt gói nâng cấp mới tại Thái Lan

Trong khi đó, phiên bản động cơ I4 Biturbo 2.0L máy dầu không được trang bị gói Extra Pack. Xe có công suất 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, cùng mức giá từ 1,804 triệu baht (hơn 56.800 USD ).