Ford Ranger Raptor ra mắt gói nâng cấp mới tại Thái Lan

Ford Thái Lan vừa chính thức giới thiệu gói nâng cấp Extra Pack cho các dòng bán tải Ford Ranger XLS, WildTrak và Raptor. Mức giá khởi điểm của 3 phiên bản này cũng tăng thêm từ 10.000 - 30.000 baht (315 - 950 USD).
Đối với phiên bản Ranger Raptor cao cấp nhất, Ford cũng chỉ thay đổi nhẹ về ngoại hình và không can thiệp vào hệ thống vận hành. Tuy nhiên, gói Extra Pack chỉ khả dụng trên phiên bản sử dụng động cơ V6 twin-turbo 3.0L.
Mẫu bán tải thể thao này có kích thước 5.360 x 2.028 x 1.936 mm, trục cơ sở dài 3.270 mm. Xe vẫn có các màu sắc cơ bản là trắng Artic White và đen Absolute Black, bên cạnh tùy chọn cam Code Orange và xám Conquer Grey trị giá 10.000 baht.
Đi kèm là bộ mâm hợp kim 17 inch đa chấu cùng lốp địa hình BFGoodrich với thông số T285/70 R17. Cùng với hệ thống treo Fox, khoảng sáng gầm của xe đạt mức 272 mm.
Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất trên xe là bộ tem Raptor mới được thiết kế riêng cho thị trường Thái Lan.
Ngoài ra, xe cũng được trang bị thanh thể thao trang trí tại khoang tải. Gầm xe vẫn được trang bị tấm bảo vệ hợp kim với độ dày 2,3 mm.
Nội thất của Ford Ranger Raptor Extra Pack vẫn giữ nguyên thiết kế ban đầu với bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 12.4 inch và màn hình trung tâm cảm ứng dọc 12 inch.
Hàng ghế trước thể thao điều khiển điện 10 hướng được bọc da và Alcantra, đi kèm các chi tiết và đường chỉ tương phản màu cam và logo Raptor tại tựa lưng.
Ford Ranger Raptor Extra Pack tại Thái Lan được trang bị động cơ V6 twin-turbo 3.0L, sản sinh công suất tối đa 397 mã lực và mô-men xoắn cực đại 583 Nm.
Đi kèm là hộp số tự động 10 cấp E-Shifter, hệ dẫn động 4 bánh 4A-4WD, hệ thống ống xả thể thao với 4 chế độ âm thanh Normal, Quiet, Sport và Baja.
Hệ thống treo cầu trước FOXTM 2.5″ có thiết kế tay đòn kép bằng hợp kim nhôm, sử dụng công nghệ Live Valve tự động điều chỉnh theo nhu cầu vận hành thực tế.
Đi kèm vẫn là các chế độ lái Normal (tiêu chuẩn), Slippery (trơn trượt), Sport (thể thao), Sand (cát), Rock (đá), Mud/Ruts (bùn) và Baja (tốc độ cao trên địa hình xấu).
Xe cũng được trang bị nhiều công nghệ an toàn như hệ thống 7 túi khí, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ lên dốc và đổ đèo, camera 360, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ chuyển làn...
Tại Thái Lan, Ford Ranger Raptor Extra Pack có giá từ 1,984 triệu baht (khoảng 62.500 USD), đắt hơn phiên bản tiêu chuẩn khoảng 30.000 baht (khoảng 950 USD).
Trong khi đó, phiên bản động cơ I4 Biturbo 2.0L máy dầu không được trang bị gói Extra Pack. Xe có công suất 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, cùng mức giá từ 1,804 triệu baht (hơn 56.800 USD).
