Lexus IS 2025 chỉ là bản facelift dù đã hơn 10 năm tuổi đời

Ra mắt vào năm 1999, Lexus IS đã trải qua 3 thế hệ. Khác với định hướng thiên về thoải mái, mẫu sedan cỡ nhỏ này được thương hiệu định vị là một chiếc sedan thể thao với thiết kế FR (động cơ đặt trước, dẫn động cầu sau).
Với thế hệ thứ ba ra mắt vào năm 2013, Lexus IS đã trả qua 2 lần nâng cấp giữa vòng đời vào các năm 2016 và 2020. Mới đây, hãng tiếp tục giới thiệu bản facelift thứ 3 dành cho mẫu xe này với một số tinh chỉnh về ngoại thất và nội thất.
Ngoại thất của Lexus IS đã được nâng cấp với thiết kế cản trước mới làm nổi bật trọng tâm thấp và dáng rộng của IS, lưới tản nhiệt nan tổ ong cũng được thay đổi hình dạng.
Kích thước tổng thể của mẫu sedan cỡ nhỏ này là 4.720 x 1.840 x 1.440 mm, trục cơ sở dài 2.800 mm. Do đó, xe chỉ có chiều dài tổng thể tăng 10 mm, trong khi các kích thước khác giữ nguyên so với phiên bản trước.
Phiên bản F SPORT được nâng cấp thiết kế mâm hợp kim nhôm hoàn toàn mới kích thước 19 inch. Với phiên bản tiêu chuẩn, xe chỉ được trang bị mâm 18 inch.
Với bản nâng cấp 2025, Lexus IS có 8 tùy chọn màu sơn, bao gồm màu sơn xám Neutrino Gray mới dành riêng cho mẫu sedan thể thao cỡ nhỏ này.
Thiết kế phần đuôi của phiên bản mới không có sự thay đổi. Với phiên bản F SPORT, xe sở hữu cánh lướt gió sau cỡ nhỏ mới, giúp tăng tính khí động học và hiệu ứng thị giác.
Nội thất của Lexus IS 2025 được thiết kế theo ngôn ngữ "Tazuna Concept" với thiết kế vô lăng, cửa gió điều hòa, nút khởi động, bảng taplo và khu vực điều khiển trung tâm mới.
Khách hàng có thể lựa chọn nhiều phối màu nội thất, bao gồm tùy chọn ghế màu đỏ/đen Prominence vừa ra mắt trên mẫu sedan cỡ nhỏ này.
Bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số TFT LCD mới có kích thước 12.3 inch, mang đến khả năng thay đổi màu sắc dựa trên chế độ lái cũng như đồ họa hiển thị tùy vào người dùng.
Màn hình trung tâm LCD được mở rộng lên 12.3 inch, mang lại khả năng hiển thị rõ ràng và thao tác trực quan, đồng thời phù hợp với tầm nhìn tự nhiên của người lái.
Thay vì sử dụng sợi carbon, Lexus đã phát triển chất liệu ốp nội thất sợi tre với họa tiết "In-ei" đậm chất châu Á, đồng thời thể hiện tính thể thao mà dòng xe này hướng đến.
Lexus IS phiên bản toàn cầu sẽ được phân phối với 2 phiên bản IS 300h và IS 350. Với Lexus IS 300h, xe được trang bị động cơ I4 dung tích 2.5L mạnh 181 mã lực. Kết hợp cơ cấu hybrid, xe có sức mạnh tối đa 223 mã lực và mô-men xoắn 221 Nm.
Đi kèm là hộp số vô cấp E-CVT và hệ dẫn động cầu sau. Trong khi đó, Lexus IS 350 sẽ có 2 tùy chọn: sử dụng hệ dẫn động cầu sau và hộp số 8 cấp tự động Sport Direct Shift; hoặc hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đi kèm hộp số 6 cấp tự động.
Với cả 2 biến thể, xe đều được trang bị động cơ V6 dung tích 3.5L, công suất tối đa 315 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Lexus cũng tinh chỉnh lại hệ thống lái điện tử Electric Power Steering (EPS) và hệ thống treo mới.
Với Lexus IS 2025, hệ thống an toàn Lexus Safety System+ 3.0 được trang bị tiêu chuẩn với nhiều tính năng pha cos thông minh, hệ thống phanh tự động, hệ thống kiểm soát hành trình cao cấp bằng radar, nhận diện biển báo...
Xe cũng được trang bị nhiều tính năng tiện nghi như hệ thống âm thanh Lexus Premium Sound 10 loa, hoặc tùy chọn hệ thống âm thanh Mark Levinson 17 loa, sạc không dây, đèn viền nội thất 50 màu và 14 chủ đề...
Tại Mỹ, mẫu sedan này chỉ được phân phối với 2 phiên bản Lexus IS 350 F SPORT Design và IS 350 F SPORT. Mức giá sẽ được công bố gần thời điểm ra mắt. Lexus IS từng được phân phối chính hãng tại Việt Nam, nhưng thiếu sức cạnh tranh so với các đối thủ như Mercedes-Benz C-Class, BMW 3 Series hay Audi A4.
