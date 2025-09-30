Siêu xe Aston Martin Vantage S làm xe an toàn cho giải đua F1 2025

|
Là nhà tài trợ quen thuộc của giải đua F1, Aston Martin chuyên cung cấp các mẫu siêu xe với nhiệm vụ làm xe an toàn (Safety Car) và xe y tế (Medical Car).
|
Thương hiệu xe sang đến từ Anh Quốc vừa trình làng chiếc Aston Martin Vantage S Safety Car hoàn toàn mới, vốn sẽ thay thế cho chiếc Vantage Safety Car ra mắt vào năm 2024.
|
Về ngoại hình, chiếc Aston Martin Vantage S Safety Car vẫn mang màu sơn xanh Podium Green, tương tự mẫu xe đua AMR25 của đội Aston Martin Aramco F1.
|
Đi kèm là gói trang trí bằng sợi carbon với những đường viền màu vàng Lime Essence, bộ mâm Forged trọng lượng nhẹ 21 inch chấu chữ Y và kẹp phanh màu đen.
|
Cụm đèn tín hiệu vàng/xanh đặt trên mui được thiết kế đặc biệt giúp giảm lực cản gió. Vị trí biển số được thay bằng bảng đèn LED hiển thị các chỉ dẫn dành cho tay đua.
|
Phần cánh gió đuôi vịt được bổ sung cánh gió phụ bằng sợi carbon. Phiên bản xe an toàn luôn được Aston Martin nâng cấp cánh gió cỡ lớn AMR giúp tăng lực ép xuống mặt đường.
|
Aston Martin Vantage S Safety Car được trang bị động cơ V8 twin-turbo dung tích 4.0L, mang đến công suất tối đa 680 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm.
|
Với hộp số tự động 8 cấp ZF, Aston Martin cho biết chiếc Vantage S có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,4 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa hơn 325 km/h.
|
Mẫu xe an toàn này đã chính thức ra mắt tại chặng đua Dutch Grand Prix ở Zandvoort (Hà Lan). Tại đây, chiếc Vantage S liên tục được triển khai sau những sự cố của các tay đua Lewis Hamilton, Charles Leclerc và Lando Norris.
|
Mức giá của biến thể hiệu năng cao này chưa được công bố. Trước đó, Aston Martin Vantage có giá khởi điểm khoảng 194.000 USD. Rất có thể hãng cũng sẽ giới thiệu phiên bản F1 Edition như từng làm với thế hệ trước.
|
Trong khi đó, nhiệm vụ xe y tế vẫn được đảm nhiệm bởi chiếc Aston Martin DBX707, mặc dù thương hiệu này đã ra mắt chiếc DBX S mạnh 727 mã lực vào tháng 5/2025.
