Siêu xe Ferrari 849 Testarossa bất ngờ xuất hiện trên đường phố

  • Thứ hai, 29/9/2025 06:31 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Siêu xe hybrid Ferrari 849 Testarossa đã được bắt gặp tại Barcelona (Tây Ban Nha), chỉ vài tuần sau khi ra mắt toàn cầu.

sieu xe, ferrari, 849, 849 testarossa, ferrari 849 testarossa, hybrid, v8, sf90, sf90 stradale, ferrari sf90 stradale anh 1

Thay thế cho SF90 Stradale, Ferrari 849 Testarossa đã chính thức được giới thiệu trong tháng 9/2025. Chiếc xe cũng đánh dấu sự "hồi sinh" của tên gọi Testarossa, vốn gắn liền với mẫu xe biểu tượng của hãng vào những năm 1980.
sieu xe, ferrari, 849, 849 testarossa, ferrari 849 testarossa, hybrid, v8, sf90, sf90 stradale, ferrari sf90 stradale anh 2

Bất ngờ hơn, siêu xe này vừa được bắt gặp "bằng xương bằng thịt" tại Barcelona, Tây Ban Nha. Rất có thể đây là một buổi chụp hình ngoại cảnh thay vì một sự kiện ra mắt riêng tư.
sieu xe, ferrari, 849, 849 testarossa, ferrari 849 testarossa, hybrid, v8, sf90, sf90 stradale, ferrari sf90 stradale anh 3

Ngay từ thời điểm ra mắt, chiếc xe đã tạo nên những ý kiến trái chiều khi không kế thừa được ngôn ngữ đặc trưng của đàn anh cùng tên. Thay vào đó, Ferrari 849 Testarossa như một sự kết hợp giữa siêu xe 12Cilindri và F80.
sieu xe, ferrari, 849, 849 testarossa, ferrari 849 testarossa, hybrid, v8, sf90, sf90 stradale, ferrari sf90 stradale anh 4

Ferrari đã lựa chọn màu sơn "Special" đỏ Rosso Fiammante để ra mắt mẫu siêu xe hybrid này. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều kiểu mâm với các chất liệu khác nhau.
sieu xe, ferrari, 849, 849 testarossa, ferrari 849 testarossa, hybrid, v8, sf90, sf90 stradale, ferrari sf90 stradale anh 5

Chiếc xe sở hữu phong cách "twin-tail" (đuôi đôi) đến từ mẫu xe đua Ferrari 512 S, kết hợp cùng cánh gió khí động học điều khiển điện như trên 296 GTB.
sieu xe, ferrari, 849, 849 testarossa, ferrari 849 testarossa, hybrid, v8, sf90, sf90 stradale, ferrari sf90 stradale anh 6

Nội thất của Ferrari 849 Testarossa khá tương đồng với SF90 Stradale không được trang bị màn hình trung tâm cảm ứng cỡ lớn như các thương hiệu khác. Người lái sẽ tập trung sử dụng bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số cỡ lớn đa giao diện.
sieu xe, ferrari, 849, 849 testarossa, ferrari 849 testarossa, hybrid, v8, sf90, sf90 stradale, ferrari sf90 stradale anh 7

Đi kèm là 2 phiên bản ghế tiêu chuẩn, ghế thể thao hoặc ghế đua siêu nhẹ, cho phép chủ xe có thể cá nhân hóa theo mục đích sử dụng cũng như gu thẩm mỹ khác nhau.
sieu xe, ferrari, 849, 849 testarossa, ferrari 849 testarossa, hybrid, v8, sf90, sf90 stradale, ferrari sf90 stradale anh 8

Ferrari 849 Testarossa sử dụng động cơ V8 twin-turbo 4.0L mạnh 830 mã lực và mô-men xoắn 842 Nm, đi kèm là 3 động cơ điện với công suất tối đa 220 mã lực.
sieu xe, ferrari, 849, 849 testarossa, ferrari 849 testarossa, hybrid, v8, sf90, sf90 stradale, ferrari sf90 stradale anh 9

Tổng công suất của siêu xe hybrid này lên đến 1.050 mã lực, giúp chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h dưới 2,3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 330 km/h.
sieu xe, ferrari, 849, 849 testarossa, ferrari 849 testarossa, hybrid, v8, sf90, sf90 stradale, ferrari sf90 stradale anh 10

Tại thời điểm ra mắt, siêu xe Ferrari 849 Testarossa có giá khởi điểm 540.000 USD cho bản coupe và 586.000 USD cho bản mui trần Ferrari 849 Testarossa Spider.

Việt Hà

Ảnh: GME.PHOTO

