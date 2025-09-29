Siêu xe Ferrari 849 Testarossa bất ngờ xuất hiện trên đường phố

Ngay từ thời điểm ra mắt, chiếc xe đã tạo nên những ý kiến trái chiều khi không kế thừa được ngôn ngữ đặc trưng của đàn anh cùng tên. Thay vào đó, Ferrari 849 Testarossa như một sự kết hợp giữa siêu xe 12Cilindri và F80.