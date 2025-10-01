Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Honda CR-V bản kỷ niệm 30 năm phân phối riêng tại Trung Quốc

  • Thứ tư, 1/10/2025 19:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Liên doanh Dongfeng Honda vừa ra mắt phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm ra mắt của mẫu SUV hạng C Honda CR-V 30th Anniversary Edition.

xe hybrid, suv, suv hang c, honda, cr-v, honda cr-v, 30th Anniversary Edition, trung quoc, phien ban dac biet, ban dac biet anh 1

Liên doanh Dongfeng Honda đã chính thức ra mắt phiên bản đặc biệt của mẫu SUV hạng C Honda CR-V 30th Anniversary Edition, vốn chỉ được phân phối tại Trung Quốc.
xe hybrid, suv, suv hang c, honda, cr-v, honda cr-v, 30th Anniversary Edition, trung quoc, phien ban dac biet, ban dac biet anh 2

Đúng với tên gọi, đây là phiên bản kỷ niệm 30 năm ra mắt của một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Honda tại nhiều thị trường kể từ năm 1995, trong đó có Việt Nam.
xe hybrid, suv, suv hang c, honda, cr-v, honda cr-v, 30th Anniversary Edition, trung quoc, phien ban dac biet, ban dac biet anh 3

Được sản xuất bởi liên doanh Dongfeng Honda, CR-V 30th Anniversary Edition vẫn giữ nguyên thiết kế quen thuộc của phiên bản quốc tế, khác với chiếc Honda Breeze đến từ liên doanh GAC Honda.
xe hybrid, suv, suv hang c, honda, cr-v, honda cr-v, 30th Anniversary Edition, trung quoc, phien ban dac biet, ban dac biet anh 4

Tuy nhiên, chiếc SUV này không có logo đánh dấu phiên bản đặc biệt. Khách hàng có thể lựa chọn giữa các màu sơn đen Crystal Black, trắng Crystal White và xám Modern Grey, đi kèm mâm 17 hoặc 18 inch tùy biến thể.
xe hybrid, suv, suv hang c, honda, cr-v, honda cr-v, 30th Anniversary Edition, trung quoc, phien ban dac biet, ban dac biet anh 5

Nội thất của Honda CR-V 30th Anniversary Edition vẫn giữ nguyên như phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc với bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 10.2 inch và màn hình trung tâm cảm ứng 12.3 inch sử dụng giao diện Honda Connect 4.0.
xe hybrid, suv, suv hang c, honda, cr-v, honda cr-v, 30th Anniversary Edition, trung quoc, phien ban dac biet, ban dac biet anh 6

Phiên bản đặc biệt của Honda CR-V được phân phối với cả hai biến thế 5 hoặc 7 chỗ ngồi, đi kèm chất liệu ghế bọc vải hoặc da thật cùng 2 tùy chọn màu đen hoặc nâu.
xe hybrid, suv, suv hang c, honda, cr-v, honda cr-v, 30th Anniversary Edition, trung quoc, phien ban dac biet, ban dac biet anh 7

Xe kết nối với điện thoại thông minh qua Baidu CarLife+, Huawei HiCar và Apple Carplay, hỗ trợ AI và cho phép điều khiển một số tính năng qua ứng dụng điện thoại...
xe hybrid, suv, suv hang c, honda, cr-v, honda cr-v, 30th Anniversary Edition, trung quoc, phien ban dac biet, ban dac biet anh 8

Các trang bị tiện nghi cũng được chú trọng như cửa sổ trời Panorama, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, sạc không dây 50 W, cửa khoang hành lý chỉnh điện, hàng ghế trước có sưởi và làm mát, gói an toàn Honda Sensing 360+...
xe hybrid, suv, suv hang c, honda, cr-v, honda cr-v, 30th Anniversary Edition, trung quoc, phien ban dac biet, ban dac biet anh 9

Honda CR-V 30th Anniversary Edition được phân phối với 2 phiên bản động cơ xăng và hybrid. Bản máy xăng sử dụng động cơ tăng áp 1.5L công suất 193 mã lực và mô-men xoắn 243 Nm, kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động FWD/AWD.
xe hybrid, suv, suv hang c, honda, cr-v, honda cr-v, 30th Anniversary Edition, trung quoc, phien ban dac biet, ban dac biet anh 10

Trong khi đó, bản hybrid CR-V e:HEV được trang bị một động cơ đốt trong 2.0L và 2 động cơ điện, cho ra công suất tối đa 185 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Phiên bản này cũng có 2 lựa chọn FWD hoặc AWD.
xe hybrid, suv, suv hang c, honda, cr-v, honda cr-v, 30th Anniversary Edition, trung quoc, phien ban dac biet, ban dac biet anh 11

Tại Trung Quốc, Honda CR-V 30th Anniversary Edition có giá từ 145.900 NDT (20.500 USD) cho phiên bản xăng, và 159.900 NDT (22.500 USD) cho phiên bản hybrid.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Honda chuyển hướng sang xe hybrid khi lợi nhuận từ EV sụt giảm

Honda Motor đang nỗ lực tìm kiếm chiến lược tăng trưởng ổn định và cải thiện lợi nhuận, bằng cách tạm thời dồn trọng tâm vào xe hybrid sau khi cắt giảm kế hoạch đầu tư khổng lồ vào xe điện (EV).

06:31 31/8/2025

Honda: 'Xe điện không phải là đích đến của chúng tôi'

Giám đốc Điều Hành Honda Australia cho biết thương hiệu không đặt cược tất cả vào xe điện, và xe hybrid mới là chìa khóa thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh.

09:04 8/8/2025

Honda Civic e:HEV bản facelift ra mắt tại châu Âu

Sau hơn một năm ra mắt, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Honda Civic Hybrid đã chính thức mở bán ở châu Âu với một điểm khác biệt so với các thị trường còn lại.

09:58 3/8/2025

Việt Hà

Ảnh: Dongfeng Honda

xe hybrid suv suv hạng c honda cr-v honda cr-v 30th Anniversary Edition trung quốc phiên bản đặc biệt bản đặc biệt Honda xe hybrid suv suv hạng c honda cr-v honda cr-v 30th Anniversary Edition trung quốc phiên bản đặc biệt bản đặc biệt

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý