Honda CR-V bản kỷ niệm 30 năm phân phối riêng tại Trung Quốc

|
Liên doanh Dongfeng Honda đã chính thức ra mắt phiên bản đặc biệt của mẫu SUV hạng C Honda CR-V 30th Anniversary Edition, vốn chỉ được phân phối tại Trung Quốc.
|
Đúng với tên gọi, đây là phiên bản kỷ niệm 30 năm ra mắt của một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Honda tại nhiều thị trường kể từ năm 1995, trong đó có Việt Nam.
|
Được sản xuất bởi liên doanh Dongfeng Honda, CR-V 30th Anniversary Edition vẫn giữ nguyên thiết kế quen thuộc của phiên bản quốc tế, khác với chiếc Honda Breeze đến từ liên doanh GAC Honda.
|
Tuy nhiên, chiếc SUV này không có logo đánh dấu phiên bản đặc biệt. Khách hàng có thể lựa chọn giữa các màu sơn đen Crystal Black, trắng Crystal White và xám Modern Grey, đi kèm mâm 17 hoặc 18 inch tùy biến thể.
|
Nội thất của Honda CR-V 30th Anniversary Edition vẫn giữ nguyên như phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc với bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 10.2 inch và màn hình trung tâm cảm ứng 12.3 inch sử dụng giao diện Honda Connect 4.0.
|
Phiên bản đặc biệt của Honda CR-V được phân phối với cả hai biến thế 5 hoặc 7 chỗ ngồi, đi kèm chất liệu ghế bọc vải hoặc da thật cùng 2 tùy chọn màu đen hoặc nâu.
|
Xe kết nối với điện thoại thông minh qua Baidu CarLife+, Huawei HiCar và Apple Carplay, hỗ trợ AI và cho phép điều khiển một số tính năng qua ứng dụng điện thoại...
|
Các trang bị tiện nghi cũng được chú trọng như cửa sổ trời Panorama, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, sạc không dây 50 W, cửa khoang hành lý chỉnh điện, hàng ghế trước có sưởi và làm mát, gói an toàn Honda Sensing 360+...
|
Honda CR-V 30th Anniversary Edition được phân phối với 2 phiên bản động cơ xăng và hybrid. Bản máy xăng sử dụng động cơ tăng áp 1.5L công suất 193 mã lực và mô-men xoắn 243 Nm, kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động FWD/AWD.
|
Trong khi đó, bản hybrid CR-V e:HEV được trang bị một động cơ đốt trong 2.0L và 2 động cơ điện, cho ra công suất tối đa 185 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Phiên bản này cũng có 2 lựa chọn FWD hoặc AWD.
|
Tại Trung Quốc, Honda CR-V 30th Anniversary Edition có giá từ 145.900 NDT (20.500 USD) cho phiên bản xăng, và 159.900 NDT (22.500 USD) cho phiên bản hybrid.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.