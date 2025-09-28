Thủ tướng Đức kêu gọi EU dỡ bỏ lệnh cấm động cơ đốt trong từ 2035

Đức thúc giục EU xem xét lại kế hoạch điện hóa 2035, cho rằng quy định này gây áp lực quá lớn lên ngành ôtô châu Âu vốn đang chật vật trước cạnh tranh toàn cầu.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) từ bỏ mốc thời gian 2035 nhằm chấm dứt bán xe chạy xăng, dầu, thay vào đó cho phép ngành công nghiệp ôtô đang gặp khó khăn có một lộ trình linh hoạt hơn để đạt mục tiêu trung hòa carbon.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu tại sự kiện "Hội nghị Thượng đỉnh Hệ sinh thái Schwarz" được tổ chức tại Berlin, nơi ông chia sẻ định hướng phát triển của quốc gia này về nhiều khía cạnh, trong đó có ngành công nghiệp ôtô đang có chiều hướng lao dốc.

Trong bối cảnh EU chuẩn bị thảo luận về việc siết chặt mục tiêu khí hậu 2040, ông Friedrich Merz đưa ra phát biểu mạnh mẽ nhất từ trước đến nay về vấn đề này. Ông cảnh báo rằng tốc độ chuyển đổi xanh quá nhanh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế, năng lực quốc phòng cũng như làm gia tăng rủi ro xung đột thương mại.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Đức sẽ chính thức đưa đề xuất này tại cuộc họp không chính thức của các lãnh đạo EU ở Copenhagen (Đan Mạch) ngày 1/10, trước khi tiếp tục thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh thường kỳ ở Brussels (Bỉ) vào tháng tới.

Mặc dù đã đưa ra các công nghệ nền tảng có thể áp dụng cho cả động cơ điện lẫn động cơ đốt trong, các doanh nghiệp vẫn bị Ủy ban châu Âu bác bỏ đề xuất, kiên quyết duy trì mục tiêu điện hóa 100% từ năm 2035.

Ông Friedrich Merz phát biểu tại một sự kiện ở Berlin hôm thứ Sáu: "Tôi đang vận động các nguyên thủ EU, cũng như Ủy ban châu Âu (EC), dỡ bỏ lệnh cấm động cơ đốt trong. Chúng ta nên cho phép các công nghệ như EREV (động cơ xăng/dầu kết hợp để sạc pin) hay các hệ truyền động hybrid mà các doanh nghiệp Đức đang phát triển".

Quy định của EU, được thông qua đầu năm 2023, cấm bán xe xăng và diesel mới từ năm 2035, đồng nghĩa các hãng xe buộc phải cắt giảm khí thải về mức 0 trong vòng chưa đầy một thập kỷ. Đây là thách thức đặc biệt lớn với ngành công nghiệp ôtô khổng lồ của Đức, vốn là trụ cột của nền kinh tế tại quốc gia này.

Không chỉ dừng lại ở những hãng xe, các nhà sản xuất phụ tùng lớn như Bosch cũng đang lâm vào tình cảnh ảm đạm do nhu cầu thị trường đi xuống, mức thuế quan cao cùng sự cạnh tranh khốc liệt từ Trung Quốc.

Chính phủ tiền nhiệm dưới thời Thủ tướng Olaf Scholz từng đồng ý với kế hoạch sau khi đạt thỏa thuận cho phép ngoại lệ với xe sử dụng e-fuels, giải pháp nhằm bảo vệ các thương hiệu cao cấp như Porsche.

Hiện tại, ông Friedrich Merz vướng phải chia rẽ trong chính phủ liên minh: một bộ phận trong khối Dân chủ Cơ đốc do ông lãnh đạo muốn EU nới lỏng hoặc hủy bỏ lệnh cấm, trong khi các đối tác Xã hội Dân chủ lại ủng hộ mạnh mẽ.

Hội nghị Đối thoại Chiến lược lần thứ 3 giữa Ủy ban châu Âu (EC) và giới lãnh đạo các hãng xe được tổ chức vào đầu tháng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trước đề xuất mở rộng các loại công nghệ mới như hybrid hay pin nhiên liệu hydrogen...

Nhiều hãng xe trong EU từ lâu không hài lòng với mốc 2035. CEO Mercedes-Benz Ola Källenius, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA), đã nhiều lần kêu gọi quy định khí thải cần linh hoạt hơn, cho phép các mẫu hybrid và động cơ đốt trong tiết kiệm nhiên liệu tiếp tục tồn tại. Ông cảnh báo lệnh cấm có thể khiến người tiêu dùng xa lánh và đe dọa hàng trăm nghìn việc làm.

Ngành ôtô Đức, dẫn đầu bởi Volkswagen, Mercedes-Benz và BMW, đang lao đao không chỉ vì quy định khí thải khắt khe, mà còn bởi sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ Trung Quốc, cũng như căng thẳng thương mại với Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Ông Friedrich Merz đang phải đối mặt với bài toán lớn cho ngành công nghiệp ôtô Đức nói riêng và toàn bộ lĩnh vực chế tạo của nước này nói chung. Nếu tiếp tục cứng nhắc theo đuổi mục tiêu điện hóa vào năm 2035, điều đó có thể đánh đổi sự phát triển và tính ổn định của cả ngành công nghiệp ôtô châu Âu.

Ông Friedrich Merz nhấn mạnh: "Tôi ủng hộ để ngành ôtô và các nhà cung ứng tự quyết định con đường công nghệ, miễn là đưa chúng ta đến mục tiêu trung hòa CO₂, dù là vào 2035, 2040 hay 2045". Nếu EU tiếp tục cứng nhắc theo đuổi mục tiêu điện hóa vào năm 2035, điều đó có thể đánh đổi sự phát triển và tính ổn định của cả ngành công nghiệp ôtô châu Âu.