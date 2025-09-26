Mỹ giảm thuế quan cho ôtô, châu Âu thở phào

Mỹ chính thức triển khai thỏa thuận thương mại với EU, hạ thuế ôtô xuống 15% hồi tố từ ngày 1/8, đồng thời miễn trừ cho nhiều mặt hàng quan trọng như máy bay, dược phẩm và khoáng sản.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo đã chính thức triển khai thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU), trong đó áp mức thuế 15% đối với ôtô và linh kiện nhập khẩu từ EU, có hiệu lực hồi tố kể từ ngày 1/8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tại khu nghỉ dưỡng của ông ở Turnberry, Scotland, sau khi hai nhà lãnh đạo đồng ý về các điều khoản cho một thỏa thuận thương mại vào tháng 7/2025.

Theo thông báo đăng trên Công báo Liên bang, Bộ Thương mại và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết biểu thuế đã được sửa đổi để thực hiện thỏa thuận khung đạt được hồi tháng 7 với EU. Thỏa thuận này hạ mức thuế xuống 15% cho phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ châu Âu, bao gồm ôtô.

Việc điều chỉnh hồi tố khiến các hãng xe châu Âu phải chờ đợi nhiều tuần để có văn bản chính thức từ phía Mỹ. Mức thuế mới đã giảm từ 25% xuống 15%, góp phần giải tỏa lo ngại trong ngành công nghiệp ôtô vốn đang gặp khó khăn trong việc ra quyết định chuỗi cung ứng.

Bên cạnh việc xây dựng các nhà máy lớn tại Mỹ như BMW Spartanburg (South Carolina) hay Mercedes-Benz U.S. International (Alabama), các thương hiệu châu Âu cũng phải mở rộng thị trường bằng các mẫu xe lắp ráp tại "lục địa già".

Bên cạnh ôtô, thông báo cũng liệt kê hàng trăm sản phẩm EU được miễn thuế mới, trong đó có máy bay, linh kiện hàng không, dược phẩm gốc và nguyên liệu sản xuất, cùng một số tài nguyên không có tại Mỹ như gỗ bần, đất hiếm, nickel, magnesium, than chì và nhiều linh kiện cơ khí, điện tử dùng trong chế tạo máy bay.

Động thái này phù hợp với sắc lệnh trước đó của ông Trump, cho phép miễn trừ thuế "có đi có lại" và các khoản thuế an ninh quốc gia theo Mục 232 cho những quốc gia đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ. Ngay sau khi thông báo được công bố, cổ phiếu các hãng xe lớn của Đức đồng loạt tăng giá. Porsche – vốn không có nhà máy sản xuất ngoài châu Âu – tăng 2,2%. BMW và Mercedes-Benz cũng lần lượt tăng 1,4% và 1,1%.

Giới chuyên môn đánh giá việc Mỹ giảm áp lực thuế quan sẽ giúp tình hình kinh doanh của các hãng xe tại châu Âu chuyển biến tích cực hơn, vốn đang đối mặt với nhu cầu xe điện giảm sút cũng như mục tiêu điện hóa 2035 của EC.

Trước đó, CEO Volkswagen Oliver Blume từng cảnh báo việc hạ thuế nhập khẩu ôtô Mỹ từ tháng 8/2025 vẫn còn phụ thuộc vào đàm phán song phương và có thể mất vài tuần. Việc xác nhận chính thức từ Washington đã mang lại tín hiệu tích cực cho toàn ngành. Trước đó, chính phủ Mỹ cũng đã giảm mức thuế quan đối với xe sản xuất tại Nhật Bản về mức 15%.