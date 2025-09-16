Mỹ chính thức giảm thuế quan cho ôtô sản xuất tại Nhật Bản

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật giúp hạ mức thuế nhập khẩu ôtô và linh kiện từ 27,5% xuống còn 15%, áp dụng hồi tố từ tháng 8/2025.

Mức thuế nhập khẩu ôtô và linh kiện từ Nhật Bản vào Mỹ sẽ chính thức được cắt giảm từ ngày thứ Ba tuần này, theo thông báo của chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai. Đây là kết quả được mong đợi từ lâu sau thỏa thuận đạt được giữa hai nước hồi tháng 7.

Quá trình đàm phán thuế quan giữa Mỹ và Nhật Bản đã thành công tốt đẹp khi mức thuế quan ban đầu 27,5% đã giảm còn 15%, và sẽ được áp dụng hồi tố từ ngày 7/8.

Theo sắc lệnh hành pháp mà ông Trump ký hồi đầu tháng 9, mức thuế đối với ôtô và các sản phẩm liên quan nhập khẩu từ Nhật sẽ giảm từ 25% xuống còn 12,5%. Khi cộng thêm mức thuế hiện hành 2,5% của Mỹ, tổng thuế suất mới chỉ còn 15% thay vì 27,5% như trước đây.

Quy định mới sẽ được áp dụng hồi tố từ ngày 7/8, đồng nghĩa các khoản thu vượt thuế trước đó sẽ được hoàn trả. Bộ quy định cập nhật cũng sẽ chính thức được đưa vào Sổ Đăng ký Liên bang Mỹ vào ngày thứ Ba.

Mức giảm này không chỉ áp dụng cho ôtô sản xuất tại Nhật Bản mà còn áp dụng cho linh kiện hàng không vũ trụ, bao gồm chi tiết động cơ, pin, màn hình trên khoang, thiết bị radar và điều hòa...

Thỏa thuận này là kết quả của nhiều tháng đàm phán giữa Tokyo và Washington, qua đó giảm bớt chính sách thuế "có qua có lại" của chính quyền Trump đối với hàng hóa Nhật Bản. Ngoài lĩnh vực ôtô, hơn 490 loại linh kiện hàng không vũ trụ, bao gồm chi tiết động cơ, pin, màn hình trên khoang, thiết bị radar và điều hòa, cũng được miễn trừ khỏi mức thuế mà trước đây Mỹ áp đặt.

Một số linh kiện hàng không vốn từng bị xếp vào nhóm sản phẩm dẫn xuất từ thép và nhôm vẫn chịu thuế, nay cũng được loại bỏ khỏi danh mục này khi quy định mới có hiệu lực.

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật không chỉ làm giảm căng thẳng giữa 2 cường quốc, mà còn cho thấy chính sách linh hoạt của Tổng thống Trump đối với các đồng minh thân cận.

Ngày 4/9, ngay sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh, trưởng đoàn đàm phán thương mại Nhật Bản Ryosei Akazawa cho biết tại Washington rằng ông Trump khẳng định việc triển khai mức thuế mới sẽ mất khoảng hai tuần, đúng như tiến trình hiện tại.