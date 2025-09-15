Thị trường xe điện toàn cầu tăng 15% trong tháng 8

Doanh số xe điện toàn cầu tháng 8 tăng trưởng thấp nhất kể từ đầu năm, phản ánh sự chững lại tại thị trường Trung Quốc.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Rho Motion, doanh số xe điện toàn cầu, bao gồm xe thuần điện (BEV) và xe hybrid PHEV toàn cầu trong tháng 8 chỉ tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức tăng trưởng chậm nhất kể từ tháng 1/2025.

Trong tháng 8/2025, mức tăng trưởng của xe điện (bao gồm xe thuần điện EV và xe hybrid PHEV) đạt mức thấp nhất trong cả năm 2025, chỉ ở mức 15%. Trong đó, thị trường lớn nhất là Trung Quốc có tỷ lệ tăng trưởng chỉ còn 6%.

Nguyên nhân chính được cho là sức mua hiện tại kém hơn cùng kỳ năm ngoái cùng những chính sách vĩ mô tại các thị trường lớn. Tại Trung Quốc, thị trường ôtô lớn nhất thế giới và chiếm hơn một nửa doanh số xe điện toàn cầu, mức tăng trưởng chỉ đạt 6% trong tháng 8, giảm mạnh so với mức trung bình 36%/tháng trong nửa đầu năm.

Tuy nhiên, Rho Motion dự báo doanh số tại đây có thể phục hồi trong quý IV nhờ nguồn vốn mới cho các chương trình trợ giá và yếu tố mùa vụ. Ông Charles Lester, giám đốc dữ liệu của Rho Motion, nhận định: "BYD vẫn giữ thị phần chủ đạo, nhưng họ đang chịu sức ép ngày càng lớn từ các hãng đối thủ".

Theo thống kê từ Rho Motion, doanh số xe điện (EV và PHEV) trên toàn cầu trong tháng 8/2025 đạt 1,73 triệu chiếc, trong đó 1,1 triệu chiếc đã được bán ra tại thị trường Trung Quốc.

Dù doanh số tăng trưởng chậm, tháng 8 lại ghi nhận kết quả khả quan cho một số hãng xe Trung Quốc. Geely, Xpeng và Nio đều đạt mức kỷ lục doanh số xe điện và hybrid, cho thấy các đối thủ nhỏ đang dần giành lại thị phần từ những tên tuổi lớn như BYD. Tuy vậy, BYD tuần trước đã phải hạ mục tiêu doanh số toàn cầu năm 2025 còn 16% trong bối cảnh nhu cầu suy yếu.

Ngoài Trung Quốc, các thị trường khác đã phần nào bù đắp sự chững lại. Tại Mỹ, nhu cầu xe điện bùng nổ trước thời điểm một số ưu đãi thuế hết hiệu lực vào cuối tháng 9 này, còn châu Âu chứng kiến động lực tăng trưởng từ các gói khuyến khích nhằm thúc đẩy quá trình phi carbon hóa.

Tại Mỹ, thị trường xe điện có thể bật dậy mạnh mẽ lần cuối vào tháng 9/2025 trước khi mức tín dụng thuế dành cho loại phương tiện này hết hạn vào cuối tháng này.

Số liệu của Rho Motion cho thấy, tổng doanh số toàn cầu tháng 8/2025 đạt 1,73 triệu xe, giảm mạnh so với mức tăng trưởng 21% trong tháng 7. Trong đó, Trung Quốc chiếm 1,1 triệu xe; châu Âu tăng 48% lên khoảng 283.453 xe; Bắc Mỹ tăng 13% lên 201.255 xe; và các thị trường khác tăng 56% với hơn 144.280 xe. Ông Lester cho biết thêm: "Tại Mỹ, chúng tôi kỳ vọng tháng 8 sẽ lập kỷ lục doanh số, tháng 9 cũng có thể là một tháng bùng nổ khác, trước khi sụt giảm mạnh sau đó".