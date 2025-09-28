Bosch cắt giảm 13.000 việc làm giữa lo ngại thị trường ôtô suy yếu

Nhà sản xuất linh kiện ôtô hàng đầu thế giới Bosch vừa công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 13.000 việc làm đến năm 2030, trong bối cảnh thị trường ôtô châu Âu ảm đạm và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Số lượng việc làm cắt giảm theo kế hoạch chiếm khoảng 3% tổng nhân sự toàn cầu của Bosch, chủ yếu tập trung tại Đức. Dù đã sa thải hàng nghìn lao động trong những năm gần đây, mảng Mobility (Giải pháp Di động) của tập đoàn vẫn ghi nhận mức thâm hụt thường niên khoảng 2,5 tỷ euro ( 2,93 tỷ USD ).

Là biểu tượng của nền công nghệ ôtô Đức cũng như sức mạnh của ngành công nghiệp ôtô châu Âu, Bosch đang lâm vào giai đoạn khủng hoảng khi tiếp tục sa thải hàng nghìn nhân sự có trình độ và chuyên môn cao.

Động thái trên phản ánh áp lực lớn đối với nền công nghiệp Đức, khi các nhà sản xuất ôtô và linh kiện phải gồng mình trước chi phí thuế quan, nhu cầu tiêu thụ suy yếu và sự cạnh tranh khốc liệt từ Trung Quốc. Tại châu Âu, chi phí lao động leo thang do già hóa dân số, trong khi giá năng lượng vẫn cao kể từ sau xung đột Nga - Ukraine.

Nhiều doanh nghiệp cung ứng phụ tùng ôtô đang đối mặt tình trạng dư thừa công suất, buộc phải giảm giá bán cho các hãng xe dù chi phí nguyên liệu đầu vào tăng mạnh. Volkswagen và Porsche cũng đã cắt giảm nhân sự và sản lượng để đối phó với doanh số sụt giảm tại Trung Quốc cùng chi phí thuế từ Mỹ.

Nguyên nhân chính của chính sách cắt giảm nhân sự có thể đến từ chi phí thuế quan ngày một cao, nhu cầu tiêu thụ suy yếu trên toàn cầu và đặc biệt là sự cạnh tranh khốc liệt từ Trung Quốc.

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang chiếm ưu thế nhờ pin, động cơ điện và linh kiện giá rẻ, khiến biên độ lợi nhuận của các nhà sản xuất truyền thống ngày càng thu hẹp. Các đối thủ của Bosch như Continental và ZF Friedrichshafen cũng đang đẩy mạnh thắt chặt chi phí.

Ông Markus Heyn, thành viên hội đồng quản trị phụ trách mảng Giải pháp Di động của Bosch, cho biết: "Các rào cản thương mại và diễn biến địa chính trị tạo ra nhiều bất định mà mọi doanh nghiệp đều phải đối mặt. Cạnh tranh chắc chắn sẽ còn khốc liệt hơn, vì vậy mục tiêu của chúng tôi là nắm bắt cơ hội tăng trưởng và tái định vị các cơ sở Mobility trên toàn cầu cho tương lai".

Không riêng gì ngành công nghiệp ôtô, số người thất nghiệp tại Đức đã đạt 3,02 triệu vào tháng 8/2025, cao nhất trong một thập kỷ. Điều này tạo nên sức ép rất lớn về tiềm năng phát triển kinh tế của nước này trong tương lai gần.

Robert Bosch GmbH, tập đoàn tư nhân với 417.900 nhân viên tính đến cuối năm ngoái, hiện sản xuất đủ loại sản phẩm từ bugi đánh lửa đến phần mềm của hệ thống lái tự động, đồng thời đầu tư lớn vào công nghệ pin nhiên liệu hydro và xe điện.

Kế hoạch cắt giảm lần này được coi là một đòn giáng mạnh đối với Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ông Merz từng nỗ lực vực dậy niềm tin bằng các gói hỗ trợ chi tiêu và chương trình "Made for Germany" (Được chế tạo cho nước Đức), có sự ủng hộ từ Bosch, song ngành công nghiệp Đức vẫn liên tiếp cắt giảm nhân sự, từ thép, hóa chất đến ôtô.

Kế hoạch cắt giảm nhân sự quy mô lớn của Bosch như "một cái tát" vào chương trình "Made for Germany" của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, vốn được tin tưởng sẽ vực dậy ngành công nghiệp của quốc gia này.

Stuttgart, nơi đặt nền móng lịch sử của Bosch, sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ở Feuerbach, khoảng 3.500 việc làm sẽ biến mất vào năm 2030 do nhu cầu động cơ diesel suy giảm, dù công ty đã đầu tư vào công nghệ pin nhiên liệu hydro tại đây.

Cơ sở Schwieberdingen mất thêm 1.750 vị trí vì số lượng đơn hàng sụt giảm. Tại Waiblingen, Bosch dự kiến đóng cửa nhà máy 560 nhân công chuyên sản xuất đầu nối ôtô vào năm 2028. Ở Bühl - trung tâm sản xuất động cơ điện cỡ nhỏ - khoảng 1.550 việc làm sẽ bị cắt, còn Homburg sẽ mất 1.250 vị trí liên quan đến linh kiện xe tải sử dụng động cơ diesel.

Việc cắt giảm nhân sự của một trong những nhà sản xuất linh kiện ôtô hàng đầu thế giới cho thấy tình hình thị trường ôtô, nhất là tại châu Âu, đang đi vào giai đoạn xuống dốc nếu cứ tiếp tục cứng nhắc với mục tiêu điện hóa 2035.

Bosch khẳng định đã thông báo cho người lao động và công đoàn, đồng thời cam kết tìm kiếm các giải pháp mang tính xã hội nhất có thể. Tuy vậy, ban lãnh đạo nhấn mạnh việc hành động nhanh chóng là cần thiết để khôi phục năng lực cạnh tranh. Ông Stefan Grosch, Giám đốc Nhân sự của tập đoàn này, chia sẻ: "Đức vẫn là trung tâm của Bosch. Nhưng chúng tôi buộc phải trở nên hiệu quả hơn để giữ vững vị thế trong cuộc cạnh tranh toàn cầu".