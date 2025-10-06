BMW sản xuất thương mại xe sử dụng pin nhiên liệu hydrogen?

BMW bước vào giai đoạn mới của chiến lược công nghệ mở, hứa hẹn đưa xe sử dụng pin nhiên liệu hydrogen lên dây chuyền thương mại trong 3 năm tới.

Tập đoàn BMW đang tăng tốc chuẩn bị cho bước ngoặt lớn: sản xuất thương mại xe sử dụng pin nhiên liệu hydrogen từ năm 2028. Nhà máy BMW Group Steyr tại Áo sẽ là trung tâm của giai đoạn mới này, nơi hệ thống truyền động hydrogen thế hệ thứ ba được lắp ráp hàng loạt. Các trung tâm nghiên cứu tại Munich và Steyr đã bắt đầu chế tạo nguyên mẫu, trong khi trung tâm công nghệ Landshut đảm nhận việc phát triển và sản xuất các linh kiện then chốt.

Bên cạnh xe hybrid và xe thuần điện, các sản phẩm sử dụng công nghệ pin nhiên liệu hydrogen được BMW kỳ vọng góp phần thúc đẩy các dòng sản phẩm không phát thải của thương hiệu này trong tương lai.

Theo ông Joachim Post, Thành viên Hội đồng Quản trị BMW AG phụ trách phát triển, mẫu xe đầu tiên của BMW sử dụng hệ thống pin nhiên liệu sẽ mở rộng danh mục sản phẩm không phát thải của hãng, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của BMW trong phát triển công nghệ truyền động bền vững tại châu Âu.

Ba thế hệ công nghệ hydrogen: từ thử nghiệm đến thương mại hóa

Công nghệ pin nhiên liệu của BMW đã trải qua ba thế hệ cải tiến. Thế hệ đầu tiên được hợp tác với Toyota và trang bị trên BMW 535iA năm 2014. Thế hệ thứ hai – xuất hiện trong dòng iX5 Hydrogen (G05) – đánh dấu bước tiến khi BMW tự phát triển toàn bộ hệ thống, còn các cell pin nhiên liệu vẫn đến từ Toyota. Sang thế hệ thứ ba, hai tập đoàn tiếp tục hợp tác sâu hơn, cùng phát triển hệ truyền động hydrogen cho xe du lịch, chia sẻ công nghệ cốt lõi và chuỗi cung ứng, giúp cả hai bên tối ưu chi phí, đồng thời tạo ra sản phẩm phù hợp riêng cho từng thương hiệu.

Ở thế hệ mới, hệ thống pin nhiên liệu hydrogen của BMW mang tính đột phá cả về kỹ thuật lẫn tính ứng dụng. Kích thước tổng thể đã được thu gọn khoảng 25%, nhưng mật độ công suất tăng đáng kể, giúp bộ truyền động trở nên gọn nhẹ hơn mà vẫn mạnh mẽ hơn trước. Mức độ tích hợp giữa các thành phần được nâng cao, cho phép hệ thống dễ dàng lắp đặt trên nhiều nền tảng xe tương lai của BMW, từ sedan, SUV đến các mẫu thể thao hiệu năng cao. Bên cạnh đó, các thành phần của hệ thống được tối ưu hóa dựa trên công nghệ đồng phát triển cùng Toyota, mang lại hiệu suất cao hơn, tầm hoạt động xa hơn và mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn so với thế hệ hiện tại trên iX5 Hydrogen.

Munich – trung tâm công nghệ hydrogen của BMW

Tại trung tâm công nghệ hydrogen ở Munich, BMW đang sản xuất các nguyên mẫu đầu tiên của hệ thống pin nhiên liệu hiệu suất cao. Cấu trúc hệ thống gồm các cell pin nhiên liệu, bộ làm mát, hệ thống nạp hydrogen và phân phối không khí, đảm bảo sự ổn định và an toàn trong mọi điều kiện vận hành. Nguyên lý hoạt động vẫn dựa trên phản ứng điện hóa giữa hydrogen và oxy để tạo ra điện năng cung cấp cho động cơ điện.

Các trung tâm nghiên cứu của BMW tại Munich và Steyr đã bắt đầu chế tạo nguyên mẫu, trong khi trung tâm công nghệ Landshut đảm nhận việc phát triển và sản xuất các linh kiện then chốt.

Các kỹ sư BMW đang tập trung tinh chỉnh quy trình lắp ráp, thử nghiệm và kiểm chứng chất lượng nhằm chuẩn bị cho quá trình công nghiệp hóa. Những mẫu thử này cũng được dùng để hoàn thiện chiến lược vận hành ở cả cấp hệ thống và cấp phương tiện, bảo đảm khả năng thương mại hóa ở quy mô lớn – bước chuyển quan trọng từ nghiên cứu sang sản xuất thực tế.

Nhà máy Steyr – trung tâm sản xuất xe hydrogen trong tương lai

Kể từ năm 2028, nhà máy Steyr sẽ chính thức sản xuất các hệ thống truyền động pin nhiên liệu cùng với động cơ điện và động cơ đốt trong thế hệ mới. Nhà máy hiện được nâng cấp với dây chuyền thử nghiệm, khu lắp ráp chuyên biệt và các giải pháp sản xuất phù hợp cho công nghệ hydrogen. Ông Klaus von Moltke, Phó Chủ tịch cao cấp phụ trách sản xuất động cơ BMW AG, cho biết Steyr là ví dụ điển hình cho triết lý "công nghệ mở" của BMW, nơi các công nghệ truyền động hiện đại được phát triển song song để đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng trong tương lai.

Bắt đầu từ năm 2028, BMW iX5 Hydrogen thế hệ mới, vốn được phát triển trên nền tảng Neue Klasse, sẽ là dòng sản phẩm thương mại đầu tiên của hãng xe đến từ Đức được trang bị công nghệ pin nhiên liệu hydrogen.

Nhà máy BMW Group Landshut cũng đóng vai trò quan trọng khi chịu trách nhiệm sản xuất BMW Energy Master – bộ điều khiển nguồn năng lượng cao áp 400 - 800 V, đồng thời kết nối với pin điện áp cao. Công trình sản xuất phần cứng chuyên biệt cho dòng xe hydrogen sẽ khởi công vào tháng 5/2026, với những nguyên mẫu đầu tiên ra đời giữa năm 2026 tại nhà máy Dingolfing. Landshut cũng tiếp tục sản xuất vỏ và tấm nén cho thế hệ xe hydrogen tiếp theo, kế thừa kinh nghiệm từ dự án iX5 Hydrogen, giúp BMW rút ngắn thời gian phát triển và tăng tốc độ thương mại hóa.

Leipzig – nhà máy đầu tiên trên thế giới dùng đường ống hydrogen

Song song với đó, nhà máy BMW Group Leipzig đang thực hiện một bước tiến mang tính biểu tượng: trở thành nhà máy ôtô đầu tiên trên thế giới được cấp hydrogen trực tiếp qua đường ống. Dự án hợp tác cùng MITNETZ GAS GmbH và ONTRAS Gastransport GmbH sẽ xây dựng tuyến ống dài khoảng 2 km, đi vào hoạt động giữa năm 2027. Khi đó, nguồn cung hydrogen ổn định qua đường ống sẽ thay thế hoàn toàn việc vận chuyển bằng xe bồn hay bình chứa.

Thay vì được vận chuyển bằng xe bồn hay bình chứa, hydrogen sẽ được cung cấp trực tiếp thông qua đường ống dài 2 km đến nhà máy BMW Group Leipzig.

Theo bà Petra Peterhänsel, Giám đốc nhà máy Leipzig, hệ thống này sẽ giúp nhà máy sử dụng hydrogen cho các quy trình tiêu tốn năng lượng lớn, đặc biệt là các lò sấy sơn, qua đó cắt giảm mạnh lượng phát thải carbon trong sản xuất. Leipzig vốn là địa điểm tiên phong của BMW trong việc ứng dụng hydrogen vào sản xuất. Từ năm 2013, nhà máy này đã vận hành đội xe nội bộ gồm hơn 230 xe nâng và xe kéo sử dụng pin nhiên liệu cùng 9 trạm nạp hydrogen trong khuôn viên. Gần đây, 11 buồng đốt linh hoạt có thể hoạt động bằng khí đốt hoặc hydrogen cũng đã được đưa vào sử dụng, tiếp tục khẳng định vai trò của nhà máy trong chiến lược năng lượng xanh của BMW.

Hướng đến mạng lưới hydrogen toàn châu Âu

Tuyến ống của Leipzig sẽ kết nối vào mạng lưới hydrogen quốc gia Đức, một dự án cơ sở hạ tầng dài khoảng 9.000 km dự kiến hoàn thiện vào năm 2032. Khi toàn bộ mạng lưới đi vào vận hành, các nhà máy BMW trên khắp nước Đức sẽ có thể khai thác nguồn năng lượng sạch này ở quy mô công nghiệp. Với bước tiến đó, BMW đang củng cố vị thế của mình như một trong những hãng xe tiên phong trong lĩnh vực năng lượng sạch, sẵn sàng cho kỷ nguyên mới của ôtô chạy bằng hydrogen hiệu suất cao.

Khi công nghệ pin nhiên liệu đạt độ chín, BMW có thể là một trong những hãng đầu tiên biến ôtô sử dụng pin nhiên liệu hydrogen thành sản phẩm phổ biến, mang lại hiệu suất cao, vận hành êm ái và mức phát thải bằng không.

Với kế hoạch sản xuất thương mại xe sử dụng pin nhiên liệu hydrogen từ năm 2028, BMW đang khẳng định vị thế tiên phong trong việc đa dạng hóa công nghệ truyền động bền vững. Hãng không chỉ đầu tư vào xe điện pin truyền thống mà còn mở ra hướng đi mới cho năng lượng sạch, phù hợp với mục tiêu trung hòa carbon toàn cầu. Khi công nghệ pin nhiên liệu đạt độ chín, BMW có thể là một trong những hãng đầu tiên biến ôtô sử dụng pin nhiên liệu hydrogen thành sản phẩm phổ biến, mang lại hiệu suất cao, vận hành êm ái và mức phát thải bằng không.