Lợi nhuận ngành công nghiệp ôtô lao dốc dù doanh số đạt kỷ lục

Nửa đầu năm 2025, các hãng xe toàn cầu bán ra 37,6 triệu chiếc – mức cao nhất từ trước đến nay, nhưng lợi nhuận ròng lại giảm tới 69% do cuộc chiến giá, chi phí tăng và bất ổn thương mại.

Dù doanh số toàn cầu trong nửa đầu năm 2025 đạt mức cao kỷ lục, các nhà sản xuất ôtô lại chứng kiến lợi nhuận sụt giảm nghiêm trọng. Theo báo cáo tổng hợp từ 34 hãng xe lớn, tổng lượng xe bán ra đạt 37,6 triệu chiếc, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2024. Sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ Toyota, BYD và Geely, đủ để bù đắp mức giảm từ Stellantis và Tesla.

Theo chuyên gia thị trường Felipe Munoz của công ty phân tích JATO Dynamics, các hãng xe đạt kỷ lục mới về doanh số trong nửa đầu năm 2025. Tuy nhiên, mức lợi nhuận của giờ đây thấp đến mức đáng báo động.

Tuy nhiên, doanh thu toàn ngành lại giảm 2%, chỉ còn 1,4 nghìn tỷ USD , kéo giá bán trung bình mỗi xe xuống từ 38.084 USD còn 36.074 USD . Một trong những nguyên nhân chính đến từ cuộc chiến giá khốc liệt tại Trung Quốc, khiến giá xe toàn cầu bị kéo xuống.

Dù BYD và Geely lần lượt tăng doanh số 33% và 47%, doanh thu của BYD chỉ tăng 14%, còn Geely gần như không đổi. Với kết quả này, BYD vươn lên vị trí thứ 6 trong số các hãng ôtô bán nhiều nhất thế giới nửa đầu năm 2025.

Lợi nhuận hoạt động (sau khi trừ chi phí bán hàng và quản lý) của các hãng xe cũng giảm mạnh 23%, còn 122,2 tỷ USD . Các tập đoàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất gồm Stellantis và Nissan, tiếp theo là Mercedes-Benz, Ford, Tesla, Volkswagen, BMW, Honda và Kia. Nguyên nhân được cho là do chi phí sản xuất tăng cao tại châu Âu, nhu cầu toàn cầu chững lại, gián đoạn thương mại, cùng những bất ổn từ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Một số thương hiệu mới nổi trong lĩnh vực xe điện như Leapmotor, Xpeng, Polestar hay Lucid ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng, dù quy mô còn nhỏ. Leapmotor tăng doanh thu tới 154%, Xpeng tăng 115%, trong khi Polestar và Lucid lần lượt tăng 43% và 21%. Dẫu vậy, tổng doanh thu toàn ngành vẫn giảm nhẹ, phản ánh sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Điều đáng lo ngại hơn cả là lợi nhuận ròng – chỉ còn 26,6 tỷ USD , tương đương mức sụt giảm 69% so với năm 2024. Biên lợi nhuận ròng trung bình của 34 hãng xe giảm mạnh từ 6,1% xuống chỉ còn 2%, cho thấy toàn ngành đang đối mặt với khủng hoảng lợi nhuận trên diện rộng.

Chỉ có 3 nhà sản xuất duy trì được đà tăng lợi nhuận: Suzuki và Ferrari cùng tăng 9%, còn BYD tăng 2%. Ferrari tiếp tục là hãng xe có biên lợi nhuận cao nhất thế giới, đạt 23,4%, bỏ xa Suzuki (9,1%), Kia (8,1%), Hyundai (7,2%) và Great Wall Motor (6,9%).

Ferrari là thương hiệu có mức tăng trưởng lợi nhuận lên đến 9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt biên độ lợi nhuận cao nhất thế giới là 23,4% với lợi nhuận ròng trung bình trên mỗi xe là 138.764 USD .

Nếu tính theo lợi nhuận ròng trên mỗi xe bán ra, Ferrari cũng dẫn đầu với con số ấn tượng 138.764 USD mỗi chiếc, tiếp theo là Jaguar Land Rover ( 6.022 USD ), Porsche ( 5.762 USD ), Mercedes-Benz Group ( 2.933 USD ) và BMW Group ( 2.384 USD ). Trung bình, mỗi xe bán ra của toàn ngành chỉ mang về 706 USD lợi nhuận - một mức thấp đáng báo động.

Giới phân tích cho rằng triển vọng ngành ôtô vẫn đầy bất ổn nếu châu Âu không nới lỏng quy định, Mỹ chưa xác lập chính sách thương mại rõ ràng và cuộc chiến giá ở Trung Quốc chưa hạ nhiệt. Trong bối cảnh này, ngay cả những tên tuổi lớn nhất cũng buộc phải lựa chọn giữa hai con đường khó khăn: hy sinh lợi nhuận để giữ thị phần, hoặc thu hẹp quy mô nhằm duy trì khả năng sinh lời.