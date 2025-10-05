Doanh số Tesla tăng mạnh trước hạn chót giảm thuế cho xe điện tại Mỹ

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích thị trường cảnh báo doanh số quý IV của Tesla sẽ sụt giảm sau giai đoạn tăng trưởng bất thường.

Tesla ghi nhận kết quả giao xe quý III/2025 vượt xa dự báo khi làn sóng mua xe điện tại Mỹ tăng mạnh trước thời điểm hết hạn ưu đãi thuế. Diễn biến này giúp hãng xe điện do ông Elon Musk lãnh đạo ghi nhận một quý kỷ lục, dù tình hình kinh doanh tại châu Âu tiếp tục đi xuống.

Hãng xe điện Tesla của ông Elon Musk đã đạt thành quả ấn tượng trong quý III/2025. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh trong quý IV có thể gặp nhiều thách thức lớn khi khoản tín dụng thuế dành cho xe điện tại Mỹ đã bị cắt kể từ ngày 1/10.

Theo công bố ngày 3/10, Tesla đã bàn giao 497.099 xe trong quý III, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái (462.890 xe) và vượt xa mức dự báo trung bình 443.919 xe do Visible Alpha tổng hợp. Cổ phiếu Tesla tăng 3,1% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau thông tin này.

Trong nhiều tháng qua, Tesla đã tận dụng thời điểm chương trình ưu đãi thuế 7.500 USD hết hạn vào ngày 30/9 để kích cầu mua xe. Hãng triển khai hàng loạt chương trình tài chính ưu đãi, giảm giá trực tiếp và gói thuê xe hấp dẫn, qua đó thu hút người tiêu dùng Mỹ trong bối cảnh lãi suất vẫn ở mức cao.

Người tiêu dùng Mỹ sẽ cân nhắc hơn khi lựa chọn giữa xe điện và xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống khi không còn khoản giảm giá trực tiếp 7.500 USD từ liên bang, vốn sẽ là thách thức chung không riêng gì của Tesla.

Giới phân tích cho rằng đà tăng doanh số này chỉ mang tính ngắn hạn. Sau khi nhu cầu được "kéo về trước" do hiệu ứng thuế, Tesla nhiều khả năng sẽ đối mặt quý IV trầm lắng. Theo Visible Alpha, tổng lượng giao xe năm 2025 của Tesla được dự báo đạt khoảng 1,61 triệu xe, giảm gần 10% so với năm 2024. Để hoàn thành mục tiêu này, hãng cần giao thêm 389.498 xe trong quý cuối cùng của năm.

Tại châu Âu, doanh số tiếp tục gây thất vọng. Dữ liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ôtô châu Âu (ACEA) cho thấy, doanh số Tesla tại châu Âu và Anh giảm 22,5% so với cùng kỳ, khiến thị phần của hãng giảm còn 1,5%. Các đối thủ trong khu vực tăng cường chiến lược xe PHEV, trong khi các thương hiệu Trung Quốc mở rộng đáng kể sự hiện diện.

Với việc ra mắt chiếc Tesla Model Y L, hãng xe điện này kỳ vọng sẽ vực dậy doanh số tại thị trường Trung Quốc. Với thiết kế mở rộng nội thất và cấu hình 6 chỗ ngồi cao cấp, chiếc crossover này hướng đến nhóm khách hàng gia đình.

Trong quý III, Model 3 và Model Y tiếp tục là 2 dòng sản phẩm chủ lực, chiếm 481.166 xe, cao hơn đáng kể so với kỳ vọng của giới đầu tư. Từ tháng 9/2025, Tesla Trung Quốc bắt đầu giao mẫu Model Y L , biến thể trục cơ sở kéo dài với 6 chỗ ngồi, hướng đến nhóm khách hàng gia đình, nhằm củng cố vị thế tại thị trường xe điện lớn nhất thế giới.

Song song, Tesla đang thử nghiệm dịch vụ Robotaxi có giám sát tại Austin (Texas, Mỹ) từ tháng 6, với phạm vi hoạt động giới hạn và có nhân viên an toàn đi kèm. Dịch vụ này thu hút sự quan tâm của công chúng và giới chức, nhưng được đánh giá chưa mang lại tác động tài chính đáng kể trong ngắn hạn.

Ông Elon Musk tạo dáng cùng đội ngũ dịch vụ Robotaxi tại Austin (Texas, Mỹ). Nếu đạt được các mục tiêu về vốn hóa thị trường và chỉ số hoạt động cho thương hiệu, ông Musk có thể được thưởng với 1.000 tỷ USD .

Về mặt quản trị, Hội đồng quản trị Tesla mới đây đề xuất chương trình thưởng mới dành cho CEO Elon Musk, dự kiến được đưa ra biểu quyết vào đầu tháng 11. Gói thưởng này có thể trị giá tới 1.000 tỷ USD , nếu Musk đạt được các mục tiêu về vốn hóa thị trường và chỉ số hoạt động. Theo kế hoạch, ông Musk - hiện là người giàu nhất thế giới - có thể nhận thêm 12% cổ phần Tesla, chia thành 12 giai đoạn tương ứng với từng mốc tăng trưởng.