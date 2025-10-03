Siêu xe Pagani Zonda F của ông Horacio Pagani gặp tai nạn

|
Ra mắt tại triển lãm Geneva Motor Show 2005, Pagani Zonda F là bản nâng cấp của siêu xe Zonda/Zonda S. Ký hiệu "F" là sự tri ân của thương hiệu đến với tay đua F1 người Argentina Juan Manuel Fangio.
|
Vốn chỉ được sản xuất giới hạn 25 chiếc, Pagani Zonda F còn là mẫu xe cá nhân yêu thích của nhà sáng lập thương hiệu Horacio Pagani. Chiếc xe, vốn mang số thứ tự 4, từng được đặt hàng bởi Benny Caiola, người bạn thân của ông.
|
Siêu xe này từng xuất hiện trong nhiều sự kiện do Pagani tổ chức. Tuy nhiên trong hành trình Pagani Raduno 2025 đang diễn ra tại Italy, chiếc Zonda F đã gặp sự cố đáng tiếc.
|
Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc Zonda F va chạm với một chiếc Renault Kangoo. Phần đuôi của chiếc Pagani chịu tác động mạnh từ tường đá và hư hại nặng. Không rõ ai cầm lái siêu xe này, tuy nhiên không có thiệt hại về người.
|
Chủ nhân đầu tiên của siêu xe này là ông Benny Caiola, một đối tác và cũng là bạn thân của chủ hãng xe. Để tri ân đóng góp của ông Caiola, ông Pagani còn đặt tên các siêu xe Huayra BC và Huayra Roadster BC theo tên của người bạn.
|
Chiếc xe mang màu sơn trắng Bianco Benny độc đáo. Theo nhà sáng lập thương hiệu, nguồn cảm hứng của tùy chọn này là mái tóc bạc của ông Benny Caiola.
|
Phần đầu xe được nâng cấp, cánh gió sau mới, nhiều khe gió hơn, cơ cấu gương chiếu hậu cải tiến giúp tăng tính khí động học của Zonda F hơn so với các phiên bản trước đó.
|
Nội thất của Pagani Zonda F được đánh giá đi trước thời đại, vừa mang phong cách cổ điển kết hợp triết lý thiết kế tối tân với các bề mặt phay xước, ốp gỗ và bọc da đan xen.
|
Xe sở hữu ghế thể thao màu xanh nổi bật với đường chỉ may hình quả trám tinh xảo, trong khi các chi tiết gia cường bằng sợi carbon ở thân và gầm được phô bày đầy ấn tượng.
|
Pagani Zonda F sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên 7.3L M297 do Mercedes-AMG lắp ráp thủ công. Hiệu suất mặc định của cơ cấu này là 602 mã lực và mô-men xoắn 760 Nm.
|
Đi kèm là hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau với vi sai tự khóa. Xe được phát triển từ khung gầm trung tâm bằng sợi carbon và khung phụ trước và sau bằng thép Cr-Mo, giúp khối lượng của siêu xe này chỉ ở mức 1.230 kg.
|
Theo thông số từ nhà sản xuất, Pagani Zonda F có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,6 giây với gia tốc lên đến 1,4 G, trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 345 km/h.
|
Đặc biệt hơn, chiếc Pagani Zonda F của ông Horacio Pagani được trang bị gói nâng cấp Clubsport. Tùy chọn này giúp chiếc xe có công suất 650 mã lực và mô-men xoắn 780 Nm.
|
Với những trang bị khí động học, siêu xe này có thể sinh ra một lực ép xuống mặt đường lên đến 600 kg ở vận tốc 300 km/h, phân bổ 270 kg ở cầu trước và 330 kg ở cầu sau.
|
Ngoài ra, chiếc Pagani Zonda F này cũng được nâng cấp nhiều linh kiện hoàn toàn mới như khuếch tán gió sau và cánh gió sợi carbon, đi kèm ống xả của Zonda Cinque.
|
Các tín đồ tốc độ có lẽ không cần tiếc nuối quá lâu, bởi Pagani vốn nổi tiếng với việc "hồi sinh" những siêu xe gặp nạn. Vấn đề chỉ còn là ông Horacio Pagani sẽ lựa chọn phục hồi Zonda F về nguyên bản hay biến nó thành một tuyệt tác mới.
