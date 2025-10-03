Siêu xe Pagani Zonda F của ông Horacio Pagani gặp tai nạn

Chủ nhân đầu tiên của siêu xe này là ông Benny Caiola, một đối tác và cũng là bạn thân của chủ hãng xe. Để tri ân đóng góp của ông Caiola, ông Pagani còn đặt tên các siêu xe Huayra BC và Huayra Roadster BC theo tên của người bạn.